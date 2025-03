Carolina Tohá renuncia como ministra del Interior en medio de rumores sobre su posible candidatura presidencial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó su renuncia al cargo el 4 de marzo, en un contexto electoral y ante rumores sobre una posible candidatura presidencial.

Despedida en el Palacio de La Moneda

En un acto celebrado en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric se despidió de Tohá, quien fue acompañada por los ministros de su gabinete. Durante la ceremonia, se leyó un decreto en el que se aceptó formalmente su renuncia. La ministra se despidió del presidente con un fraterno abrazo, mientras que los demás ministros también la abrazaron en un gesto de apoyo, evidenciando la conmoción por su salida del cargo.

Reconocimiento a su labor

En su discurso, el presidente Boric destacó los esfuerzos de Tohá en materia de seguridad, afirmando que “esta tarea ha sido liderada hasta hoy con tenacidad por la ahora exministra Carolina Tohá, quien desde septiembre de 2022, en un momento difícil y desafiante, asumió el ministerio del Interior y ha trabajado incansablemente en mejorar la seguridad de Chile”.

Anuncio de su renuncia

En una conferencia de prensa previa a la ceremonia, Carolina Tohá expresó que su decisión no había sido fácil. “La decisión no ha sido fácil… lo que corresponde en este momento es agradecer de corazón a la responsabilidad que el presidente me entregó para desempeñar este cargo, que es una responsabilidad tan alta”.

Trayectoria de Carolina Tohá

Carolina Tohá, de 59 años, tiene una extensa trayectoria política. Anteriormente, fue ministra Secretaria General de Gobierno durante el primer mandato de Michelle Bachelet y subsecretaria General de Gobierno durante la presidencia de Ricardo Lagos. Además, entre 2012 y 2016, ocupó el cargo de alcaldesa de la comuna de Santiago.

Su reemplazo

La exministra será sucedida por el abogado Álvaro Elizalde, quien tomó juramento en el mismo acto en el Palacio de La Moneda. Durante la ceremonia, el presidente Boric le dirigió unas palabras, señalando que “tendrá una tarea de continuidad que es tremendamente importante, donde no hay que bajar los brazos ni relajarse ni un solo segundo”.