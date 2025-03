Carolina Tohá confirma su candidatura presidencial tras dejar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Carolina Tohá ha confirmado su intención de postularse a la presidencia de Chile tras su renuncia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La exministra, quien es parte del Partido por la Democracia, hizo pública su aspiración política después de que el presidente Gabriel Boric anunciara el nombramiento de Álvaro Elizalde como nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública.

Renuncia y nueva aspiración política

Tohá expresó su compromiso con el cargo que ocupó anteriormente, afirmando que estuvo “comprometida en cuerpo y alma en esta tarea”. A pesar de que dejar su puesto no fue una decisión sencilla, destacó que su dedicación la ha llevado a buscar nuevos horizontes, específicamente la presidencia de Chile.

Declaraciones de Carolina Tohá

En sus declaraciones, Tohá manifestó: “Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo”.

La exalcaldesa de Santiago también mencionó su trayectoria en la política, señalando que ha estado involucrada en numerosas luchas a lo largo de su vida. “Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República”, agregó.

Propuestas y enfoque de su candidatura

Aunque aún es prematuro para detallar un plan de Gobierno, Tohá ha comenzado a esbozar algunas de las ideas que guiarán su candidatura. La seguridad es un tema central en su discurso, donde afirmó: “Un gobierno nuevo, que le ofrezca a Chile un proyecto nacional […] de progreso, de cohesión y de seguridad”.

Además, Tohá definió su ideología política como progresista, pero con matices. “Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo […] Un progresismo moderno, renovado, que se conecte con el sentido común”, concluyó.