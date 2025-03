Carolina Tohá renuncia como ministra del Interior en medio de su aspiración presidencial por el PPD

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó su renuncia al cargo en un contexto de aspiraciones presidenciales dentro del Partido por la Democracia (PPD) y el oficialismo.

Renuncia de Carolina Tohá

La renuncia de Carolina Tohá se hizo efectiva pasadas las 17:00 horas del martes 4 de marzo. En su declaración, la ministra expresó: “Hace unos momentos le presenté la renuncia al Presidente de la República al cargo de ministra del Interior. Esta decisión no ha sido fácil, va a haber otro momento para analizarla”.

Contexto de la renuncia

La decisión de Tohá se produce en un momento crucial, ya que este mes la alianza de Gobierno se encuentra en proceso de definir a sus candidatos y el mecanismo de primarias. La ex ministra ha manifestado su interés en convertirse en la abanderada presidencial del PPD y del oficialismo, lo que ha llevado a intensificar las gestiones para definir candidatos y cómo se llevarán a cabo las primarias presidenciales.

Agradecimientos y reflexiones

En su discurso de renuncia, Tohá también se tomó un momento para agradecer: “lo que corresponde en este momento es agradecer la confianza que el Presidente me entregó, que es una responsabilidad tan alta”. Además, extendió su gratitud a su equipo de trabajo, a sus colegas ministros, así como a su familia y personas cercanas.

La ex ministra subrayó que “no me voy a olvidar por un minuto que todo lo que hemos logrado avanzar en este periodo en el Ministerio del Interior ha sido por el apoyo de muchas personas, pero tampoco me voy a olvidar que queda mucho por hacer”.

Tohá destacó que hay tareas que están a medio camino y objetivos en desarrollo, indicando que “otras personas tendrán que seguir este trabajo, pero confío en que el presidente va a encontrar las personas, las más adecuadas, para que encabecen el ministerio del Interior, como el nuevo ministerio de Seguridad”.

Cambio de gabinete

Finalmente, la saliente ministra confirmó que en unas horas se llevará a cabo un cambio de gabinete en el que se nombrará a su sucesor o sucesora en el cargo. Este cambio es parte de la reestructuración que se anticipa en el gobierno, en el marco de las próximas elecciones y la búsqueda de nuevos liderazgos dentro del oficialismo.