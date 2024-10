Revelan chats entre Hermosilla y Guerra sobre el caso Penta y comentarios sobre Rodolfo Carter

Las revelaciones ponen en tela de juicio la integridad del proceso judicial y la influencia de figuras políticas en el caso.

Durante el día viernes 4 de octubre, se hicieron públicos nuevos detalles relacionados con el denominado “Caso audios”, que involucra a Luis Hermosilla, un abogado actualmente en prisión preventiva, y al exfiscal Manuel Guerra. Las conversaciones entre ambos revelan discusiones sobre el manejo de casos judiciales significativos, como el “Caso Penta” y el financiamiento irregular de la política en Chile. Además, se incluye un comentario homofóbico dirigido hacia el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Las revelaciones fueron publicadas por The Clinic, que también destacó la relación de amistad entre Hermosilla y Guerra. En las conversaciones, Guerra solicita trabajo a Hermosilla, lo que ocurre antes de que este último comience a impartir clases en la Universidad San Sebastián.

En las charlas, se discute la posibilidad de encontrar una solución para el caso Penta, donde ambos se refieren a reuniones con “ACH”, que corresponde a Andrés Chadwick. En uno de los intercambios, Hermosilla menciona: “Vuelvo el lunes”, a lo que Guerra responde: “Ahí estaremos en contacto”. Guerra expresa su deseo de resolver el caso Penta antes del 31 del mes, indicando: “De aquí al 31 quiero dejar negociado Penta”. Hermosilla le desea suerte en esta gestión.

En otro momento, cuando ya circulaban rumores sobre la salida de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, Hermosilla pregunta a Guerra: “¿Verdad que Gajardo amenaza con renunciar?”. Guerra responde que no ha recibido tal información, pero que si Gajardo decide renunciar, él aceptará la decisión. Guerra menciona que Gajardo le pidió una reunión para discutir su situación, y agrega: “Puede que vaya y plantee su salida del caso, pero si hacen eso, se los rechazaré. Nosotros somos una institución jerarquizada en la cual no procede la objeción de conciencia y si no les gusta, deben irse de la institución”.

Posteriormente, tras la renuncia definitiva de los fiscales, Guerra comenta: “Se fueron”, a lo que Hermosilla responde: “Esperaron que se fuera el Papa”. Hermosilla también menciona la importancia de escribir la historia de estos eventos, sugiriendo que si no lo hacen, otros lo harán y se presentarán como héroes. Guerra se refiere a la situación como una batalla comunicacional que deben ganar, y Hermosilla agrega que sería injusto que Gajardo y Norambuena escribieran la historia.

Guerra y Hermosilla también discuten estrategias para desacreditar a Gajardo y Norambuena ante la opinión pública. Guerra menciona que su relevancia está disminuyendo y que la decisión es “bajarles el perfil”. Hermosilla sugiere que deben obligarlos comunicacionalmente a renunciar, y Guerra indica que se filtrarán resultados inflados de su trabajo. Hermosilla señala que Gajardo y Norambuena recibirán dos meses de sueldo sin trabajar, y Guerra menciona que trabajarán en otros asuntos.

En otro contexto, en 2018, Guerra y Hermosilla comentan sobre una reunión que Guerra tendría con el alcalde Rodolfo Carter, quien estaba preocupado por la inseguridad en su comuna debido a los portonazos. Guerra menciona que Carter había criticado fuertemente a los organismos encargados de la persecución penal, y que lo recibiría en la fiscalía de manera discreta. En este intercambio, Guerra se refiere a Carter como “medio temperamental” y busca consejos de Hermosilla sobre cómo manejar la reunión. En un comentario despectivo, Guerra dice: “Entero de maraco” y expresa su confusión sobre la orientación sexual de algunas personas, afirmando: “No entiendo a los maracos. Son tan ricas las minas”.

Estas conversaciones son solo una parte de los múltiples mensajes intercambiados entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, que fueron divulgados por The Clinic el día de hoy.