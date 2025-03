Manuel Monsalve se niega a responder cuestionario de la Comisión Investigadora por el Caso Monsalve

Este lunes 17 de marzo se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Investigadora por el Caso Monsalve en la Cámara de Diputados, donde se leyó la respuesta del ex subsecretario del Interior al cuestionario de 29 preguntas que le enviaron desde el Congreso. El ex jefe de las policías, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde hace casi cuatro meses, emitió un documento en el que entregó sus argumentos para no contestar las consultas.



Respuesta de Manuel Monsalve

En su declaración, Manuel Monsalve comenzó expresando su respeto por la labor que desempeñan los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que la Constitución de la República les otorga.

Contexto del Caso Monsalve

Monsalve, quien ha estado en prisión preventiva durante cuatro meses, ha solicitado salir de la cárcel, y se espera que se resuelva su situación en una fecha próxima. Este caso ha estado rodeado de polémicas, incluyendo su relación con Democracia Viva y MIM, lo que ha llevado a la salida de Miguel Crispi del Segundo Piso. Además, la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha sido objeto de análisis en el contexto de la crisis de seguridad y el caso Monsalve.

Argumentos para no contestar el cuestionario

Manuel Monsalve manifestó que ha revisado detenidamente cada una de las 29 preguntas del cuestionario y comprende el interés de la Comisión en contar con toda la información necesaria para establecer la verdad de los hechos. En su declaración, indicó: “Entiendo que el objetivo de la Comisión es emitir opiniones y conclusiones fundadas, lo que considero fundamental en el marco de su labor investigativa”.

Sin embargo, también expresó que “establecer la verdad completa de los hechos es un aspecto esencial para demostrar mi inocencia frente a los delitos por los cuales he sido acusado y formalizado”. En este sentido, su prioridad es que este objetivo se cumpla dentro del marco de la investigación y de los procesos judiciales pertinentes.

Monsalve hizo alusión a que los hechos por los que se le consultan están relacionados con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Afirmó que “tanto mi declaración ante la Fiscalía como los antecedentes incluidos en la carpeta investigativa poseen carácter de reservado, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la investigación y el debido proceso”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ex autoridad de Gobierno expresó que “me veo en la obligación de informar a esta Comisión que, debido al carácter reservado de los antecedentes y con el objetivo de contribuir al éxito de la investigación, no me es posible en este momento responder a las preguntas que se me han formulado”.