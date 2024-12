Cata Pulido revela emotivos momentos tras la pérdida de su hijo en “Podemos Hablar”

La actriz Cata Pulido fue la invitada principal en el reciente episodio de “Podemos Hablar”, donde compartió su experiencia tras la pérdida de su hijo Sasha Von Knorring. Durante la conversación, Pulido también destacó un momento especial que vivió cuando su hijo menor, León, la sorprendió al regresar de Canadá días antes de lo esperado. En el programa, se presentó un video del emotivo reencuentro, lo que provocó una reacción de alegría en Cata, quien comentó: “Obvio. La vieja (pregunta de las mamás) ‘¿Por qué estás tan barbudo?’”.

La vida de León en Canadá

Cata Pulido mencionó que no había visto a su hijo desde hace nueve meses, cuando él se trasladó a Canadá. Ella expresó: “Desde abril que se fue a Canadá, ha estado solo, solo, solo como un dedo. Tiene 21 años recién cumplidos.” La actriz reveló que su hijo enfrentó situaciones difíciles en su nuevo entorno, donde se enteraron de su relación familiar, lo que llevó a que sufriera bullying en su trabajo.

León comenzó a trabajar con otros chilenos, quienes le hacían comentarios despectivos como: “Mueve vo’ la carretilla po’ hueón cuico, ¿No que eres el hijo de la Cata Pulido?”.

El esfuerzo y la independencia de León

Pulido destacó la valentía de su hijo al dejar la comodidad de su hogar para buscar su propio camino en un país extranjero. Ella comentó: “Cáchate la mentalidad, o sea un cabro que a los 20 años deja la comodidad de la casa de su mamá para irse a trabajar con 25 grados bajo cero. Solo, sin siquiera un pariente cerca, que a las dos semanas haya conseguido pega. Se levanta a las 3 de la mañana a trabajar, ya se compró un auto. Ese hueón es mi hijo, un hueón choro.”

La percepción pública de sus hijos

En la conversación, la presentadora Diana Bolocco preguntó a Pulido sobre la posible animosidad que sus hijos podrían generar debido a su fama. Cata respondió que siempre ha intentado proteger a sus hijos, afirmando: “Ellos no tienen la culpa de ser hijos de la Cata Pulido.”

Pulido reflexionó sobre su propia imagen pública, sugiriendo que su personalidad directa podría ser un factor en cómo es percibida: “Yo creo que yo no soy de medias tintas o me amas o me odias. No me preguntes por qué debe ser porque soy una persona directa, franca.”

Además, Cata aclaró que la animosidad hacia ella no está relacionada con su postura política, ya que ha enfrentado este tipo de reacciones desde antes de involucrarse en ese ámbito. Ella concluyó: “Desde chica que he tenido este tipo de (recepción) porque además yo no soy una persona muy sociable. Pero, tengo lindos valores, soy leal, soy buena amiga, soy trabajadora, tengo otras cosas.”