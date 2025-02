Desaforo de diputada Catalina Pérez desata críticas y demanda de transparencia en medio del Caso Democracia Viva

La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de desaforar a la diputada Catalina Pérez (FA) en el contexto del Caso Democracia Viva ha suscitado una serie de reacciones entre los legisladores de oposición, quienes han expresado su condena hacia los actos de corrupción y han subrayado la importancia de la transparencia en las instituciones.



Reacciones de los legisladores

La parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), representante de la región del Biobío, se pronunció al respecto, afirmando que “debemos ser categóricos y actuar sin ambigüedades, nadie puede estar por sobre la ley. Vivimos tiempos de una profunda crisis de confianza en nuestras instituciones, provocada por reiterados casos de corrupción que han dañado la credibilidad de nuestra labor. Como representantes, tenemos la responsabilidad de devolver esa confianza a las personas. La corrupción debe ser combatida con firmeza, y es imprescindible que la justicia actúe de manera exhaustiva para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes”.

Investigaciones necesarias

El congresista Stephan Schubert, del Partido Republicano y representante de La Araucanía, también se pronunció sobre el tema, indicando que “los graves casos de corrupción en los que ha incurrido este gobierno deben ser investigados y sancionados. Como hemos señalado en otras ocasiones donde ha habido denuncias e investigaciones, esperamos que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada, sin ningún tipo de entorpecimiento ni obstáculos que impidan avanzar en la búsqueda de la verdad y su posterior judicialización. En caso de que efectivamente se hayan cometido delitos, estos deben ser sancionados”.

Críticas al sistema judicial

La legisladora María Luisa Cordero, de Renovación Nacional, expresó su opinión sobre el funcionamiento de la justicia en el país, señalando: “Es irónico cómo funciona la justicia en nuestro país. A mí me desaforaron en tiempo récord por un comentario sin mayor trascendencia, mientras que otros, involucrados en casos de corrupción que afectan directamente a los recursos de todos los chilenos, se toman meses en enfrentar las consecuencias. Parece que la rapidez no siempre va de la mano con la gravedad del caso. Esto no solo demuestra las contradicciones del sistema, sino también la urgente necesidad de que en estos casos se actúe con el mismo rigor y celeridad, sin distinciones ni privilegios”.

Responsabilidad y transparencia

En este contexto, la diputada Karen Medina, independiente por la región del Biobío, destacó que “la justicia está cumpliendo su labor, y es fundamental que la diputada Catalina Pérez asuma su responsabilidad ante los graves hechos que la involucran. La solicitud de desafuero marca un paso clave en la investigación, que debe avanzar con total transparencia y sin presiones políticas. Nadie está por sobre la ley, y en casos de corrupción es imperativo que se sancione a todos los responsables, caiga quien caiga”.

Imparcialidad en la investigación

Finalmente, la parlamentaria Carla Morales, de Renovación Nacional y representante de la región de O’Higgins, añadió: “El desafuero es un procedimiento necesario en casos donde un parlamentario podría haber cometido delitos y es crucial que se investiguen dichas acusaciones de manera imparcial. Es importante que cualquier persona, independientemente de su posición política, sea sometida a las leyes y reglas de la justicia para garantizar la integridad de nuestras instituciones democráticas. Esperamos la investigación siga avanzando”.

La investigación del Caso Democracia Viva continúa, y se espera que las diligencias judiciales arrojen mayores antecedentes sobre los hechos que involucran a la diputada Catalina Pérez.