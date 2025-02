Corte de Apelaciones ratifica desafuero de diputada Catalina Pérez en medio de investigación por corrupción

Este jueves 20 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta presentó los fundamentos de la sentencia que confirma el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA). Esta decisión se enmarca dentro de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en relación a posibles actos de corrupción en el Caso Convenios, específicamente en la arista conocida como Democracia Viva.



Detalles del fallo de la Corte

El fallo de la Corte se fundamenta en que los antecedentes presentados “otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos”. Esta secuencia se construye a partir de los vínculos de la diputada con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras. Según las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones mantenidas a través de mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, se establece una conexión relevante.

Argumentos del fallo

La resolución judicial indica que esto “permite dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención”. Este aspecto es independiente del tipo de participación que la Fiscalía pretenda acreditar en el futuro, una vez que se proceda a la formación de causa en su contra. La Corte considera que se satisface el estándar de probabilidad preliminar que justifica el acceso a la solicitud de desafuero.

Además, se menciona que “existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”.

Reacción de la defensa de Catalina Pérez

Tras la emisión de esta sentencia, la defensa de la diputada Catalina Pérez tiene un plazo de cinco días para apelar ante la Corte Suprema. Esta acción fue anticipada por el abogado Gonzalo Medina el pasado 10 de febrero, cuando se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones. Medina expresó: “Compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema. Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”.

Implicaciones del desafuero

El desafuero implica que la parlamentaria no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, el pago de la dieta parlamentaria se mantiene intacto, lo que significa que, a pesar de la restricción en sus funciones, la diputada continuará recibiendo su salario correspondiente.