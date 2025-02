Catalina Pulido analiza la renuncia de María Paz Arancibia y revela tensiones en el panel de TV+

La periodista María Paz Arancibia dejó el canal de televisión TV+ el 5 de febrero, según lo informado por Hugo Valencia. Su renuncia se produce en medio de una controversia que involucró a su compañera de panel, Daniela Aránguiz, lo que generó una tensión palpable en el programa. La situación fue analizada por Catalina Pulido, quien recientemente se unió al panel y compartió sus impresiones sobre la breve colaboración con Arancibia.

Contexto de la renuncia

Durante las últimas semanas en el programa, María Paz Arancibia había estado en el centro de una polémica que afectó su desempeño en el panel. En una conversación telefónica con el programa Que te lo digo de Zona Latina, Catalina Pulido comentó sobre la incomodidad que percibió en su compañera. “Cuando le tocaba hablar a ella de un tema, de repente habían temas en que no se podían tocar algunas aristas, y ella las tocaba”, explicó Pulido.

Percepción de la incomodidad

Catalina Pulido también mencionó que sentía que María Paz “insistía en irse por un lado que, a lo mejor, no se sentía en su salsa”. Esto sugiere que la periodista podría haber tenido dificultades para adaptarse al estilo del programa, que es más informal y conversacional en comparación con su experiencia previa en un departamento de prensa.

En cuanto a la supuesta “exclusión” o “discriminación” hacia María Paz dentro del equipo, Catalina Pulido aclaró que, a pesar de ser perceptiva, no logró identificar la causa de la incomodidad. “Percibí la incomodidad en María Paz, pero no alcancé a percibir el porqué de la incomodidad; no sabía si era por alguno de los integrantes, por mi presencia, por la forma de hacer este periodismo que es muy distinto al que ella estaba acostumbrada a hacer”, comentó.

Reacciones del equipo

Sobre la reacción del equipo ante la renuncia de María Paz Arancibia, Catalina Pulido expresó que la respuesta fue de sorpresa y descontento, indicando que se sintió que fue “qué mala onda, qué poco profesional”. Pulido enfatizó que “es penca abandonar un equipo”, subrayando la importancia del trabajo en equipo en el ámbito televisivo.

Además, Catalina Pulido reflexionó sobre la necesidad de dar tiempo para encontrar un reemplazo, especialmente considerando que dos integrantes del panel planeaban reportear en el Festival de Viña. “Uno no puede llegar a decir ‘chao, me voy'”, concluyó, resaltando la importancia de la cohesión y el compromiso en un entorno de trabajo colaborativo.