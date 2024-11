Alejandra Valle evalúa acciones legales contra Cathy Barriga por acusaciones infundadas

Días complejos vive Cathy Barriga tras la prisión preventiva que decretó el tribunal en su contra, luego que la Fiscalía lograra la medida cautelar en contra de la imputada, quien está acusada de falsificación de instrumento público y de defraudar al fisco en 32,000 millones de pesos durante su gestión en la Municipalidad de Maipú, donde llegó como independiente en el cupo de la UDI y apoyada por Chile Vamos.



Sin embargo, la difícil situación judicial de la exalcaldesa se podría agravar tras sus dichos en el Centro de Justicia, previo a su reformalización, donde acusó a la periodista Alejandra Valle de haber llamado a un centro médico para consultar sobre el diagnóstico de su hijo, lo que fue descartado por la profesional.

En el programa La Voz de los que Sobran, Valle indicó que “yo pensé que ella había dejado de ser mi archienemiga cuando yo dejé la farándula”, agregando que “me está acusando de algo que yo jamás haría, porque soy una persona que respeta el derecho de los niños y niñas, entonces ella sabe el daño que me hace”.

Además, la periodista señaló: “¿O Cathy entiende las cosas al revés o está usando mi nombre para desviar la atención sobre sus delitos? Eso es lo que está haciendo y no voy a entrar en su juego, pero niego la acusación”, añadiendo que “no he llamado a nadie, porque yo nunca en mi vida he hecho investigación periodística, no es a lo que me dedico, entonces tampoco es mi trabajo. Y si por trabajo lo hubiera hecho por supuesto que estaría dando la cara aquí, pero ella sólo está utilizando mi nombre”.

Esta tarde, en tanto, Alejandra Valle señaló al programa Zona de Estrellas que sus abogados estaban estudiando “una acción legal” en contra de Cathy Barriga por sus dichos, detallando que el próximo lunes podría haber novedades al respecto.