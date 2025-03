Cathy Barriga enfrenta difíciles días en la cárcel, revela su amiga Romina Sáez sobre su estado de salud

La situación de Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel ha sido objeto de preocupación, según lo revelado por su amiga Romina Sáez. La exintegrante de Mekano compartió detalles sobre el estado de salud y las condiciones de vida de la exedil de Maipú, quien estaría atravesando momentos difíciles en el penal.



Condiciones de vida en la cárcel

Romina Sáez, en una entrevista con el programa Qué te lo Digo, expresó su preocupación por la situación de Cathy Barriga. “Tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, yo tengo que hacer caso a lo que dice mi amiga”, comentó Sáez, quien reveló que Barriga le había solicitado que no hablara públicamente sobre su situación. Sin embargo, la amiga decidió compartir su testimonio debido a la gravedad de las condiciones que enfrenta Barriga en el penal.

Estado de salud de Cathy Barriga

Romina Sáez describió el estado físico de Cathy Barriga, indicando que ha observado “picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima, insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar”. Estas declaraciones subrayan las difíciles condiciones de higiene en las que se encuentra la exedil.

Problemas adicionales de salud

Además de las condiciones insalubres, Sáez mencionó que Cathy Barriga también ha sufrido quemaduras en el rostro debido a una crema que podría haber estado adulterada. “Lo de la crema sí. Yo la vi, me he hecho varios peeling químicos, te quema, pero no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella en su cara y su cuello”, afirmó Sáez, lo que indica que la situación de salud de Barriga es aún más compleja.

Reacciones y preocupaciones

Romina Sáez expresó su indignación por lo que está padeciendo su amiga en el penal, y enfatizó que Cathy Barriga le había pedido que no hablara sobre su situación, pero que la gravedad de las circunstancias la llevó a hacerlo. La amiga de Barriga se mostró preocupada por la falta de atención y las condiciones de vida que enfrenta en la cárcel, lo que ha generado un llamado de atención sobre la situación de los internos en este tipo de establecimientos.