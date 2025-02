Cecilia Morel defiende estatua para Sebastián Piñera como homenaje a su legado y compromiso con la democracia

La ex Primera Dama, Cecilia Morel, ha expresado su apoyo a la propuesta de erigir una estatua en honor a Sebastián Piñera, quien fue Presidente de Chile y falleció el 6 de febrero del año pasado. Esta iniciativa ha sido promovida por un sector de la derecha política en el país, y Morel considera que este homenaje es un acto de justicia que reconoce el legado y el compromiso de Piñera con la democracia.

Opiniones de Cecilia Morel sobre la estatua

En una entrevista publicada en El Mercurio, Cecilia Morel afirmó: “Es un acto de justicia con su legado y compromiso con la democracia”. La ex ministra también reveló que no se postuló para la alcaldía de La Florida debido al dolor que le causó la muerte de su esposo, el ex Presidente.

La tradición republicana en Chile

Morel destacó que “Chile ha mantenido una fuerte tradición republicana que se refleja en la presencia de retratos y estatuas de expresidentes a lo largo de nuestra historia”. Esta afirmación subraya la importancia de los homenajes a figuras políticas en el contexto chileno.

Propuesta de ubicación del monumento

La propuesta de los políticos de derecha sugiere que el monumento a Sebastián Piñera debería ser erigido en el frontis de La Moneda, el palacio presidencial de Chile.

Logros y legado de Sebastián Piñera

Cecilia Morel enumeró varios logros de su esposo, mencionando que “se suelen nombrar muchos logros concretos que de alguna manera reflejan su persona y forma de ser, como la reconstrucción después del terremoto de 2010, el rescate de los mineros, la creación de empleos, etcétera”. Estos logros son parte de la justificación para el homenaje propuesto.

Defensa de la democracia

Más allá de la estatua, Cecilia Morel enfatizó que el verdadero legado de Sebastián Piñera fue “resguardar nuestra democracia frente a los intentos por derrocarlo”. En sus declaraciones, subrayó la “coherencia y consistencia de Sebastián con los valores que comulgaba”, que incluyen la defensa de la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la solidaridad, la libertad como un derecho fundamental y la igualdad de oportunidades para que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.