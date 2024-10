Michelle Carvalho lanza duras críticas a Chama tras su eliminación de “Gran Hermano”

Chama fue eliminada de “Gran Hermano” tras un 69,83% de votos. Michelle Carvalho criticó su amistad y reveló tensiones en la casa más famosa.

Chama ha sido eliminada de la actual edición de “Gran Hermano”, un evento que ha generado reacciones entre los participantes. Michelle Carvalho, quien tuvo un intenso enfrentamiento con Alexandra Méndez en los días previos a la salida de Chama, se pronunció sobre la situación. Según los datos, el 69,83 por ciento de los votos del público fueron a favor de la eliminación de Chama de la casa.

Michelle Carvalho no dudó en expresar su descontento hacia su excompañera. En sus declaraciones, afirmó: “Yo sé que no fue buena amiga. Y eso la gente lo tiene clarísimo. Hace dos semanas que la gente viene gritando allá afuera que me traicionó, que me peló”. Carvalho continuó explicando que había intentado aclarar la situación con Chama, preguntándole directamente si había dicho algo en su contra. Sin embargo, según su relato, Chama optó por hacerse la “vistima”, mientras que Carvalho consideraba que todos habían sido hostiles con ella.

La participante brasileña enfatizó que había estado solicitando a sus seguidores que votaran para que Chama fuera eliminada, afirmando: “Me da pena, pero siento que aquí en el juego ya no aporta ni como amiga, ni como jugadora”. Esta declaración subraya la percepción de Carvalho sobre la falta de contribución de Chama en el contexto del reality show.

Por su parte, Chama respondió a las acusaciones de Carvalho antes de su salida, reconociendo que ambas habían cometido errores. “Le dije que las dos hicimos cosas que no estuvieron bien. La conversación está, no me hice la víctima, tú misma dijiste ‘todos nos hemos pelado aquí adentro’. No te quiero dejar mal con nadie, pero la que más ha pelado aquí en esta casa has sido tú”, expresó la venezolana, defendiendo su posición en el conflicto.

Este intercambio de palabras entre las participantes refleja la tensión que se ha generado en la casa de “Gran Hermano”, así como las dinámicas de amistad y rivalidad que caracterizan el programa.