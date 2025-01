Checo Pérez habla sobre su futuro tras dejar Red Bull: “No sé qué va a pasar”

El piloto mexicano Checo Pérez ha tomado la decisión de romper su vínculo con Red Bull tras una temporada 2024 irregular en la Fórmula 1. A pesar de esta ruptura, Checo Pérez mantiene un contrato con la marca, lo que le permite participar en eventos especiales y desarrollar proyectos personales. Actualmente, se encuentra en su país natal disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia.

Participación en la Feria Estatal 2025

En este contexto, Checo Pérez asistió a un evento significativo que atrajo a cientos de fanáticos. Este viernes, se inauguró la Feria Estatal 2025 en la ciudad de León, donde el piloto ofreció una conferencia de prensa con el objetivo de inspirar a los jóvenes a soñar en grande y a no rendirse ante las adversidades.

El evento se llevó a cabo en el Foro Mazda y tuvo como principal invitado a Checo Pérez. La asistencia fue gratuita, lo que provocó que los boletos se agotaran rápidamente, dado el interés que genera la presencia del piloto tapatío.

Otros invitados y actividades en la feria

Además de Checo Pérez, la Feria Estatal 2025 contará con la participación de destacados artistas de la música, como Camila Cabello, Sam Smith, Chayanne y Wisin. También se espera la visita de Serena Williams, reconocida tenista, quien ofrecerá una conferencia sobre empoderamiento y crecimiento personal, así como su compromiso con la comunidad.

Reflexiones sobre el futuro de Checo Pérez

Durante su intervención en la feria, Checo Pérez abordó las especulaciones sobre su futuro en el automovilismo. Con la certeza de que no competirá en la Fórmula 1 en 2025 tras la finalización de su contrato con Red Bull, el piloto compartió su perspectiva sobre lo que está por venir.

En sus declaraciones, Checo Pérez expresó: “Estoy disfrutando y con mucha ilusión por lo que viene este año. Estoy muy tranquilo, disfrutando mucho de mi familia y mis amigos. Si me preguntas hoy, la verdad que no sé qué va a pasar en el futuro, pero sin dudas que si me llega un proyecto interesante lo voy a considerar. En los próximos seis meses tomaré una decisión sobre mi carrera”.

Este comentario refleja la incertidumbre que rodea su futuro en el deporte, mientras se prepara para evaluar nuevas oportunidades que puedan surgir en su carrera.