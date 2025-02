Checo Pérez evalúa su futuro en la F1 mientras Red Bull inicia una nueva era sin él

Checo Pérez, el piloto mexicano, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en el automovilismo tras su salida de Red Bull Racing a finales de 2024. Después de 15 años compitiendo en la Fórmula 1, el corredor ha optado por pasar tiempo con su familia. Mientras tanto, el equipo de Milton Keynes se prepara para la próxima temporada con varios cambios significativos, incluyendo la salida de Pérez, quien fue uno de los pilotos más destacados del equipo en años recientes.

Salida de Checo Pérez de Red Bull Racing

A finales de la temporada 2024, Checo Pérez confirmó de manera sorpresiva su despedida de Red Bull Racing, poniendo fin a su etapa con la escudería. Durante su tiempo en el equipo, el piloto tapatío enfrentó una serie de desafíos que se tradujeron en malos resultados y un rendimiento por debajo de las expectativas. Sin embargo, es importante señalar que no toda la responsabilidad recae sobre el piloto. Además de los problemas con el monoplaza RB20, Pérez no contaba con un equipo de pista que estuviera a la altura de las exigencias de la Fórmula 1.

Uno de los principales responsables señalados por los aficionados fue Hugh Bird, el ingeniero de pista de Pérez, quien fue objeto de críticas durante la etapa del mexicano en el equipo. A pesar de las críticas, Red Bull no reemplazó a Bird hasta la salida de Pérez, lo que generó aún más controversia entre los seguidores del automovilismo.

Cambios en el equipo de Red Bull

A pesar de la salida de Checo Pérez, Hugh Bird no abandonará Red Bull Racing, sino que regresará a la fábrica de Milton Keynes en un nuevo rol, alejado del garaje. En su lugar, Liam Lawson, quien ocupó el puesto de Pérez en la escudería, contará con Richard Wood como su nuevo ingeniero de pista. Con estos cambios, el equipo dirigido por Christian Horner se prepara para iniciar la temporada 2025 con la esperanza de recuperar su dominio en la Fórmula 1.

Posible futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Günther Steiner, exjefe de Haas, ha mencionado que Checo Pérez podría tener oportunidades de regresar a la Fórmula 1 con un equipo importante. Steiner sugirió que el piloto de Guadalajara podría encontrar un ambiente más cómodo en Cadillac, especialmente después de la intensa presión que experimentó en Red Bull.

El ex team principal destacó que la experiencia y el talento de Pérez serían valiosos para la nueva escudería. “Si eres Cadillac, necesitas a alguien con experiencia. Checo ha estado en varios equipos durante mucho tiempo. Conoce el camino. Era muy bueno cuando estaba en Force India Racing, siempre rendía por encima de sus posibilidades. No pudo aguantar la presión del equipo puntero. Así que tal vez sea su zona de confort, donde no tiene esa presión de tener que demostrar que es bueno ganando”, explicó Steiner en una entrevista con GP Blogs.