Zelensky denuncia ataque ruso con dron en Chernóbil y advierte sobre riesgos nucleares

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció el viernes un ataque llevado a cabo por Rusia que involucró un dron cargado de explosivos, el cual impactó en una estructura de protección en la central nuclear de Chernóbil. A pesar de que el mandatario ucraniano aseguró que los daños son significativos, también indicó que los niveles de radiación permanecen estables y no han aumentado tras el incidente.

Detalles del ataque en Chernóbil

Zelensky afirmó que “esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EE.UU., junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad”. En su mensaje en la red social X, el presidente ucraniano destacó la “irresponsabilidad” de Rusia al atacar infraestructuras nucleares, advirtiendo que es el único país que actúa de esa manera. Además, mencionó que el ataque provocó un incendio en la zona, aunque este ya fue extinguido.

El mandatario explicó que la estructura dañada protege los restos del reactor número 4 de Chernóbil, el cual fue devastado en el accidente nuclear de 1986, el más grave de la historia. En declaraciones posteriores, Zelensky mencionó que “en este momento, los niveles de radiación no han aumentado y están siendo evaluados constantemente. Según las evaluaciones preliminares, el daño en la estructura de protección es significativo”. También calificó a Rusia de “una amenaza terrorista para el mundo entero”.

La fuerza aérea ucraniana reportó que durante la noche, Rusia lanzó más de 100 drones en diversas zonas del país, incluyendo las áreas cercanas a Chernóbil. Este tipo de ataques nocturnos se han vuelto comunes, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad en la región.

Reacciones internacionales y el OIEA

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el impacto del dron en la estructura conocida como el nuevo sarcófago de seguridad (NSS), pero también indicó que no se han detectado aumentos en los niveles de radiación. En un comunicado, el OIEA aseguró que “en este momento, no hay indicios de que se haya producido una brecha en la contención interior del NSS. Los niveles de radiación dentro y fuera siguen siendo normales y estables. No se ha informado de víctimas”. La agencia de la ONU especificó que el ataque ocurrió alrededor de la 01:50 de la madrugada.

Rafael Grossi, director general del OIEA, expresó su preocupación sobre el ataque y lo vinculó a un aumento en la actividad militar alrededor de la central de Zaporizhzhia, la cual ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión en 2022. Grossi advirtió que “este ataque, junto con la creciente presencia militar en Zaporizhzhia, pone de relieve los persistentes riesgos para la seguridad nuclear”. Desde el comienzo de la guerra, el OIEA ha alertado sobre el riesgo de un accidente nuclear en Ucrania debido a los conflictos cercanos a sus instalaciones atómicas, particularmente en Zaporizhzhia, la mayor central nuclear de Europa. Esta planta ha sufrido repetidos cortes de suministro eléctrico, lo que ha puesto en peligro los sistemas de refrigeración de los reactores.

Memoria del desastre nuclear de 1986

El ataque a Chernóbil reavivó la memoria del desastre nuclear de 1986, cuando un reactor explotó durante una prueba de seguridad fallida, liberando nubes de radiación que afectaron a gran parte de Europa y obligaron a evacuar a decenas de miles de personas. En respuesta a la tragedia, se construyó una cúpula de metal sobre los restos del reactor, financiada con 2.100 millones de euros de ayuda internacional, para prevenir futuras fugas.

Andrí Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, anunció que el Gobierno proporcionará información detallada a la administración de Estados Unidos sobre el ataque a Chernóbil. “Hoy les daremos mucha información a nuestros socios estadounidenses sobre el ataque de Rusia a la central nuclear de Chernóbil”, escribió Yermak en X. Este anuncio se realizó en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Zelensky expondrá ante una delegación estadounidense los riesgos que representa Rusia y la importancia de mantener la presión internacional sobre Moscú. Yermak concluyó diciendo que “todo el mundo está verdaderamente enfadado” por el impacto del dron en la estructura de protección del reactor número 4.