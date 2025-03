Motociclista peruano detenido en fiscalización de Carabineros: “Salí a comprar el pan, como dicen todos”

Un incidente peculiar tuvo lugar durante una transmisión en vivo del matinal de Chilevisión, titulado Contigo en la Mañana, en el contexto de una fiscalización realizada por Carabineros en las calles de Santiago. Un motociclista de nacionalidad peruana fue detenido inicialmente debido a que la motocicleta que conducía tenía un encargo por robo. Sin embargo, se pudo verificar rápidamente que el vehículo había sido vendido de manera legítima y que el sistema no había actualizado su estado.



Detalles del incidente

El motociclista, al ser detenido, explicó: “Antes que todo, cuando me paró, le dije: ¿Sabe qué? No tengo licencia, tengo los papeles, todo, pero la patente está provisoria”. El hombre, que se identificó como peruano, mencionó que estaba a la espera de su licencia definitiva, ya que con la patente provisoria no podía obtenerla. Al ser interrogado sobre su decisión de conducir sin licencia, el motociclista hizo una broma: “Salí a comprar el pan como dicen todos jajaja”.

El motociclista continuó explicando su situación: “La verdad es que salí temprano, porque yo entro a trabajar a las 12, dije: voy a dar una vueltita en la motico, porque recién la había reparado”.

Reacciones en el set

Durante la transmisión, el presentador Julio César Rodríguez analizó la situación del motociclista. Con un tono humorístico, comentó: “El amigo acá es súper… súper…. [se escucha un sonido de pito]… confiado”, lo que provocó risas en el set. Rodríguez y sus compañeros bromearon sobre la confianza del motociclista, preguntando: “¿Se confió en la buena suerte que creía que no lo iban a parar?”

El motociclista respondió: “No vi que estaban fiscalizando, me lave la cara, me dije: voy a comprar el desayuno y voy a dar una vueltita. Dije: total, no creo que vengan a fiscalizar por acá y menos que vengan con una cámara”.

Finalmente, el motociclista concluyó su intervención diciendo: “Asumo mi responsabilidad”, mientras Carabineros procedían a incautar la motocicleta.