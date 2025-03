Christiane Endler abre la puerta a un posible regreso a La Roja, pero critica la gestión actual del equipo

La situación de Christiane Endler respecto a su posible regreso a la selección chilena de fútbol femenino ha generado interés y especulación. En una reciente entrevista, la destacada arquera del Olympique de Lyon compartió su perspectiva sobre la posibilidad de volver a La Roja Femenina. Endler, quien se retiró del equipo nacional hace aproximadamente un año y medio, expresó que aunque no puede descartar un regreso, las condiciones actuales no son favorables para su retorno. “Nunca podría decir ‘nunca voy a volver a la Selección’, porque siempre ha sido lo que más me ha movido. Pero en las mismas condiciones que hay hoy día, no volvería a la Selección”, afirmó durante su participación en el programa “El Legado”, donde conversó con Marcelo “Rambo” Ramírez.

La postura de Endler sobre su regreso

Endler, quien fue galardonada con el Premio The Best como la mejor arquera del mundo en 2021, también mencionó que no ha cerrado la puerta a un posible regreso, pero que no ha tenido comunicación con la selección. “Nunca he cerrado la puerta definitivamente, pero tampoco he hablado con nadie de la selección. No he visto un interés de que alguien realmente quiera proponer algo para que yo pueda volver”, agregó.

Críticas a la gestión de La Roja Femenina

La arquera de 33 años no dudó en criticar la forma en que se están manejando las cosas dentro de La Roja Femenina. “No se están haciendo bien. Las mejores personas tienen que llegar a la Selección, no solo las mejores jugadoras, sino que los mejores profesionales”, indicó, enfatizando la importancia de contar con un equipo de trabajo competente.

Endler aclaró que su crítica no se dirige al entrenador Luis Mena, a quien considera un gran profesional con una carrera destacada como futbolista, sino a las personas que lo rodean. “Si tú no cuentas con un buen equipo de trabajo a tu lado, es muy difícil lograr cosas importantes”, subrayó.

Recuerdos de los Panamericanos de Santiago 2023

Christiane Endler también recordó el incidente que tuvo lugar durante los Panamericanos de Santiago 2023, donde La Roja Femenina llegó a la final sin contar con porteras. Este hecho se debió a que tanto Endler como Antonia Canales no recibieron permiso de sus clubes para participar en el partido final, y el entrenador Mena no incluyó a una tercera arquera en la lista. “Mucha gente dice que abandoné, que no jugué la final, que me retiré antes y es mentira. No teníamos permiso para jugar ese partido y la Federación y los entrenadores ya lo sabían”, explicó la guardameta, quien se sintió injustamente culpada por la situación.

Endler continuó diciendo: “No hubo consecuencias. Echaron al coordinador, pero si eres entrenador te tienes que saber las reglas del juego. No puedes confiar en una persona que te dice, ‘no, si podemos hacer un cambio (en la nómina), somos locales’. No, acá está el Comité Olímpico y las reglas están claras desde el principio”.

La arquera concluyó su relato sobre los Panamericanos diciendo: “La situación de los Panamericanos fue como la guinda de la torta. Fue muy lamentable porque a mí no me hubiese gustado terminar así en la Selección”.