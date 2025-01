Claudia Di Girolamo revela inquietantes detalles sobre Cristián Campos en investigación por abuso sexual

La Tercera ha revelado el testimonio de Claudia Di Girolamo en el marco de la investigación por abuso sexual que involucra a su ex pareja, Cristián Campos, quien es acusado de haber abusado de Rafaella Di Girolamo, la hija de Claudia. La declaración de la reconocida actriz fue registrada el 10 de abril de 2024 ante el juez Edgardo Gutiérrez, quien concluyó la indagatoria contra Campos, conocido por su papel en El Padre Hurtado. En su testimonio, Claudia Di Girolamo expuso que su ex pareja mostraba “celos” hacia su hija, lo que generó una serie de comportamientos extraños por parte de la psicóloga.

Detalles del testimonio de Claudia Di Girolamo

Según la información filtrada por La Tercera, Claudia Di Girolamo relató que conoció a Cristián Campos durante la grabación de una serie en Canal 13. La actriz mencionó que para Campos “no fue fácil” aceptar su relación con una hija. En su declaración, expresó: “Siempre sentí que tenía celos y resistencia a incorporar a mi hija, le costaba ir como familia donde sus hermanos, pienso que él nunca se sintió realmente cómodo y ahora tengo la sensación de que Cristián siempre odió a la Raffaella”.

Problemas de salud de Rafaella Di Girolamo

Claudia también recordó los problemas de salud que sufrió su hija durante ese tiempo. “Se le cayó la mitad de la cara. La llevé al médico y me dijeron que había sido por estrés (…) Le pregunté lo que ocurría y me decía que la estresaba el hecho de escuchar a Cristián reclamando porque su padre no traía dinero”, afirmó la actriz en su testimonio.

Descubrimiento de los supuestos abusos

En su relato, Claudia Di Girolamo compartió cómo se enteró de los presuntos abusos tras una celebración navideña. “Me dijo que tenía que conversar conmigo, yo sentí que se me helaba la sangre. Me entregó una carta, yo la leí y al terminar le pregunté ‘¿fue Cristián?’ y ella me respondió que sí”, narró la actriz.

Las fotografías y la respuesta de Cristián Campos

Además, Claudia Di Girolamo mencionó que encontró las fotografías que Rafaella había mencionado en su querella, las cuales, según ella, le habían sido tomadas por Cristián Campos. “Eran sugerentes, queriendo hacer parecer a una niña mayor, con labios rojos y otros detalles”, relató. Cuando confrontó a su ex pareja sobre estas imágenes, Cristián Campos le habría respondido que se trataba de un “experimento artístico”.