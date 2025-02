Claudia Schmidt revela detalles íntimos sobre su relación con Felipe Camiroaga en “Qué te lo Digo”

En el más reciente episodio de “Qué te lo Digo”, la panelista Claudia Schmidt reveló un detalle personal sobre su relación con el fallecido animador Felipe Camiroaga, sugiriendo que su desempeño en la intimidad no era el mejor. Schmidt recordó momentos de su relación, mencionando que había un grupo de amigos, incluyendo a Olguita Curichi, que le preguntaban sobre su vínculo con Camiroaga, a lo que ella respondía que no había nada entre ellos. Sin embargo, la situación cambió cuando Felipe comenzó a hacer “sus movidas”.

Durante la conversación, el panelista Sergio Rojas le preguntó a Schmidt si consideraría a Camiroaga como uno de sus mejores amantes. La respuesta de la uruguaya fue clara: “No, rotundamente no. Prefiero decir la verdad y matar la ilusión de algunas”. A pesar de esto, Claudia describió su relación con Felipe como “muy divertida”.

En una anécdota, Claudia compartió que en una de sus conversaciones, Felipe le preguntó sobre el hombre que ocuparía su Top 10 de amantes. Ella mencionó a un argentino que él no conocía. En respuesta a esto, Camiroaga hizo un gesto que sorprendió a Schmidt. “Le digo que empiezo a estar con él y a intimar y me dice que me va a traer algo, todavía no estábamos en el acto sexual ni nada, y me empieza a traer unas mallas, unos zapatos, lencería y todo. Y una cantidad de juego de todo tipo… era como Cristian Grey“, relató.

Claudia continuó explicando que, en ese momento, se sintió como si estuvieran enseñando a Felipe cómo desenvolverse en una relación sexual. “Felipe me habla y me pregunta, le digo esto y entonces me pasó que casi como que le estábamos enseñando al hombre casi a cómo desarrollarse en una relación sexual, y ahí como que las pasiones se matan…”.

La panelista también expresó su preferencia por ser llevada de la mano y tener una actitud más romántica, en lugar de tener que instruir a su pareja sobre lo que debía hacer. “Me gusta a mí que me agarren de la mano y que me lleven y tener esa actitud, pero entrar a estar diciéndole al otro las cosas que tiene que hacer…”.

Este relato de Claudia Schmidt ha generado interés y ha puesto de relieve aspectos de su relación con Felipe Camiroaga, un querido comunicador que dejó una huella en la televisión chilena.