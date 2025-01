Chile se prepara para ser el epicentro de la natación en aguas abiertas en 2025

Durante enero y febrero de 2025, Chile se convertirá en el centro de atención de la natación en aguas abiertas, gracias al CMPC Humboldt Open Water Marathon Series by Seaman, el evento más importante de esta disciplina en el país, organizado por Chile Open Water Swimming (COWS) en colaboración con Seaman de Triatletas.cl y patrocinado por CMPC. Este evento deportivo fue presentado en Mall Sport y consiste en una serie de competiciones de natación que se llevarán a cabo en tres escenarios naturales emblemáticos de Chile: el Océano Pacífico en Viña del Mar, el Lago Villarrica y el Río Toltén.

Objetivos del evento

Uno de los principales objetivos de esta competencia es posicionar a Chile como un destino internacional de referencia para la natación en aguas abiertas y motivar a las nuevas generaciones de deportistas de todo el mundo a desafiar sus límites en aguas chilenas. “Cada una de las pruebas del CMPC Humboldt Open Water Marathon Series permitirá a los nadadores vivir una experiencia única en escenarios naturales incomparables de Chile”, comentó Francisco Aguirre, cofundador de COWS.

Detalles de las inscripciones y distancias

Las inscripciones para el CMPC Humboldt Open Water Marathon Series ya están abiertas en www.triatletas.cl. Esta iniciativa está diseñada para que participen deportistas de diferentes niveles de experiencia y resistencia, ofreciendo distancias que van desde los 2 hasta los 22 kilómetros en cada una de sus versiones, permitiendo nadar con o sin traje de neopreno.

Las tres versiones de la serie

La primera competencia se llevará a cabo el 18 de enero en Viña del Mar, donde se ofrecerán cuatro distancias. El recorrido de 2 kilómetros se realizará en la Playa Caleta Abarca, con un circuito controlado y accesible. La distancia de 4 kilómetros será un recorrido de ida y vuelta entre la Playa Caleta Abarca y el Muelle Vergara. El trayecto de 11 kilómetros comenzará en la Playa Los Lilenes en Concón y finalizará en la Playa Caleta Abarca. Por último, el desafío de 15 kilómetros iniciará en la Playa Boca en Concón y recorrerá la costa hasta la Playa Caleta Abarca, donde los nadadores podrían enfrentar corrientes marinas.

La segunda fecha está programada para el 25 de enero en el Lago Villarrica, con tres distancias disponibles. La prueba de 2 kilómetros consistirá en un circuito en la Playa Pucará, mientras que la distancia de 7,5 kilómetros comenzará en la Isla Aillaquillen y finalizará en la Playa Pucará. La prueba más larga será de 22 kilómetros, que comenzará en la Playa Grande de Pucón y terminará en la Playa Pucará.

Finalmente, el 22 de febrero se llevará a cabo la competencia en el Río Toltén, donde los nadadores podrán elegir entre tres distancias. La primera es un nado diurno de 2 kilómetros cerca de la desembocadura del río. La segunda es un nado nocturno de 2 kilómetros, y la última es un recorrido de 15 kilómetros que va desde aguas arriba del río hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Este circuito ofrece una experiencia única, ya que combina el desafío de nadar en aguas dulces y saladas.

Reglamento y participación

Es importante destacar que todos los eventos de natación que superen los 10 kilómetros se regirán por las normas de la Federación Internacional de Natación de Maratón y están diseñados para atraer a algunos de los mejores nadadores de maratón del mundo, quienes participarán en uno o más de los eventos.

Compromiso con las comunidades y el medio ambiente

Esta competencia de nado también busca contribuir a las comunidades de las regiones anfitrionas, fomentando la conciencia ambiental y el respeto por el entorno natural, especialmente por los ríos, lagos y costas de Chile. En este contexto, se invitará a las personas a participar en actividades deportivas, educativas y recreativas. Por ejemplo, en febrero se llevará a cabo una Clínica de Natación en Aguas Abiertas en el Río Toltén, donde se enseñarán técnicas de natación y la importancia de conservar los entornos acuáticos. “Esperamos que este evento inspire a las comunidades a valorar y disfrutar de sus entornos naturales a través de las actividades físicas”, afirmó Guillermo Turner, Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMPC.

Nadadores destacados en la competencia

Entre los nadadores que participarán en esta competencia se encuentran atletas de Australia, Argentina y Chile, quienes han logrado hitos significativos en la natación en aguas abiertas. Desde Australia, Dean Summers es reconocido por haber completado el nado más largo del país sin asistencia, con 90 kilómetros desde Newcastle hasta Sídney. Ha logrado la Triple Corona de Aguas Abiertas y ha completado seis trayectos del Oceans Seven, incluyendo el Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar. Su trayectoria lo llevó a ser miembro del Australian Marathon Swimming Hall of Fame. También participará Brendan Maher, quien ha completado la Triple Corona de Aguas Abiertas y posee el récord de seis finalizaciones en los 24 kilómetros entre Palm Beach y Shelly Beach, una de las travesías de la Triple Corona de Australia. Otro destacado nadador australiano es Rod Watkins, quien es triple coronista y ha participado en desafíos del Oceans Seven, como el Canal de la Mancha y el SCAR Swim Challenge. Watkins fue el primero en completar los 22 kilómetros entre el Puente de Tasmania y el faro Iron Pot, lo que le valió ser miembro del Australian Marathon Swimming Hall of Fame.

Entre las nadadoras, Kylie Summers es conocida por sus participaciones en maratones de aguas abiertas, habiendo completado tres veces el Rottnest Channel Swim de 20 kilómetros en Perth, Australia. Andrew Keay es el primer australiano en completar la Triple Corona de Irlanda y posee dos récords Guinness como el hombre de mayor edad en nadar el North Channel y completar la Original Triple Crown. Ross Youngman, también australiano, ha logrado la Triple Corona de Aguas Abiertas y tres trayectos del Oceans Seven, incluido el Canal de la Mancha. Youngman fue el primero en nadar los 25 kilómetros del Great Lake – Yingina en Tasmania y es cofundador de Chile Open Water Swimming (COWS), además de ser miembro del Australian Marathon Swimming Hall of Fame.

Desde Argentina, Lucas Rivet, un destacado nadador y organizador de Open Water Argentina, se unirá a esta competencia junto a los chilenos Francisco Aguirre, Julieta Núñez, Sebastián González y Camila Villanueva, quienes son cofundadores de COWS y promotores del desarrollo de la natación en aguas abiertas en Chile. Estos atletas formarán parte de un evento que promete ser un referente en el ámbito de la natación en aguas abiertas.