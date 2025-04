Desaparece tripulante del buque ‘Cobra’ tras posible colisión con la lancha ‘Bruma’, familia en alerta

Un tripulante del buque ‘Cobra’, de la empresa Blumar, se encuentra desaparecido tras un incidente que se cree involucró a la lancha ‘Bruma’. La persona desaparecida es Juan Roberto Sanhueza Anriquez, de 58 años, quien no ha sido visto desde la mañana del viernes, según informó su hijo, Pablo Sanhueza, a Meganoticias.

Denuncia por presunta desgracia

El 4 de abril, la familia de Sanhueza Anriquez presentó una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones (PDI), dado que no tienen información sobre su paradero desde el viernes por la mañana. En un comunicado, Blumar declaró: “El día de ayer, la familia de uno de los tripulantes de la embarcación presentó una denuncia por presunta desgracia ante la PDI, debido a que desconocen su paradero desde la mañana del viernes”. La empresa también expresó su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento a la familia afectada por esta situación.

Apoyo a la familia

En el comunicado, Blumar añadió: “Como empresa, estamos brindando todo nuestro apoyo, y acompañamiento a la familia, que está muy afectada por la situación”. Además, la empresa se mantiene a disposición del Ministerio Público y las autoridades policiales para proporcionar cualquier información necesaria, afirmando: “Esperamos que pronto podamos tener noticias del paradero de esta persona”.

Preocupación familiar

Pablo Sanhueza relató que el día anterior a la desaparición, su padre no se presentó a reuniones programadas, lo que generó preocupación en la familia. “No tenemos información de él, no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó con él”, comentó Pablo al corresponsal de Meganoticias, Mauricio Hidalgo.

El hijo del tripulante desaparecido expresó la angustia que siente su familia: “Eso nos tiene a todos preocupados como familia, nos tiene a todos en el suelo prácticamente con esto que está pasando”.

Inquietud por la colisión

Respecto a la posible colisión del ‘Cobra’ con la lancha ‘Bruma’, Pablo Sanhueza mencionó que su padre estaba preocupado y asustado por las repercusiones del incidente. “Él estaba preocupado por las acciones que podían venir detrás. Igual yo conversé con él y decía que durante su turno y sus colegas tampoco habían escuchado algo, pero él estaba asustado como desconocía los procesos judiciales y todo lo que esto conlleva”, explicó.

El hijo del tripulante también indicó que su padre no estaba familiarizado con los protocolos relacionados con este tipo de situaciones, lo que aumentó su temor: “No sabe bien los protocolos y está asustado, muy asustado con esto”.