Colegio de Profesores advierte sobre posible suspensión del año escolar por bonos pendientes y despidos de dirigentes

El Colegio de Profesores Comunal de Santiago ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el inicio del año escolar se vea afectado si el municipio no abona los bonos pendientes, los cuales llevan varios años sin ser pagados.

Advertencia del Colegio de Profesores

Los docentes han señalado que, en caso de que no se realice el pago de los bonos y continúen los despidos de los dirigentes gremiales tras la llegada del nuevo alcalde, Mario Desbordes, podrían movilizarse, lo que tendría un impacto directo en el comienzo de las clases. El presidente del gremio, Mario Aguilar, ha indicado que si no se encuentra una solución a esta problemática, los docentes no dudarán en tomar acciones legales. Además, advirtió que en marzo los profesores planean movilizarse, lo que podría incluir la suspensión del inicio del año escolar.

Empezó a señalar: “Si esto no se soluciona, vamos a seguir las acciones legales correspondientes”, según lo consignado por El Mercurio.

Dificultades financieras del municipio

Desde el municipio de Santiago, se ha asegurado que existe la intención de pagar los bonos adeudados, sin embargo, se han presentado dificultades financieras que complican esta situación. Humberto Garrido, nuevo jefe de gestión institucional de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago, explicó que actualmente no se cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago de los bonos.

Garrido detalló que en el año 2021, el apoyo a la DEM fue de 8.654 millones de pesos, mientras que para el año 2024 se estima que este apoyo alcanzará los 16.860 millones de pesos.

Preocupación por la situación de los docentes

La presidenta (s) del Colegio de Profesores Comunal Santiago, María Teresa López, ha expresado su profunda preocupación por la situación actual de los docentes, quienes no han podido disfrutar de sus vacaciones debido a la incertidumbre generada por la falta de pago de los bonos.

López comentó: “Hoy la gente no está descansando por este tema, no ha logrado desconectarse, y esa es una situación que nos tiene profundamente conmovidos y preocupados”.

La situación actual plantea un escenario complicado para el inicio del año escolar, con la posibilidad de movilizaciones y acciones legales por parte de los docentes si no se resuelve la problemática de los bonos pendientes.