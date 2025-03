Colo Colo y U de Chile enfrentan incertidumbres antes de sus estrenos en la Copa Libertadores 2025

Colo Colo y la U de Chile llegan con una serie de dudas a sus estrenos en Copa Libertadores 2025. El rendimiento que han mostrado este 2025 no ha sido el mejor y ambos cuadros no pudieron obtener resultados favorables en sus últimos encuentros previos al certamen continental.

Colo Colo y su situación actual

El Cacique debe viajar a Colombia para enfrentar a Atlético Bucaramanga este martes. Los dirigidos por Jorge Almirón no han podido replicar el juego sólido del año pasado y la falta de gol es un problema que sigue preocupando a los Albos. En la antesala del inicio de la fase de grupos de Copa Libertadores, Colo Colo registró un amargo empate 1-1 frente a Palestino en el Estadio Monumental, cuyo resultado lo deja en el octavo lugar de la Liga de Primera.

En el plano local, el Cacique ha registrado victorias, un empate y dos derrotas, donde no ha podido presentar un buen juego, lo cual preocupa porque, a pesar de ser la plantilla más cara, no ha podido sacar diferencias en el fútbol chileno. Pese a ello, Jorge Almirón manifestó su confianza en el equipo y no se alarma por el desempeño que ha mostrado el equipo previo al choque con Bucaramanga.

“Para la Copa Libertadores, el tener 23 jugadores te da más alternativas, así que vamos a llegar bien, que la gente no se desespere, que el equipo va a andar bien”, expuso Almirón.

La Universidad de Chile y su compleja situación

Por su parte, la Universidad de Chile tampoco llega en buen pie a la instancia continental. En su debut, tendrá al frente a ni más ni menos que al actual campeón de la Libertadores: Botafogo. Los Azules suman tres partidos seguidos sin ganar en la Liga de Primera. Vienen de caer ante Cobresal, de empatar frente a Audax Italiano, y recientemente sufrieron una derrota contra Everton, que logró su primera victoria en el torneo.

A esto se le suma otro dato preocupante: no ha podido ganar en calidad de visitante este año en el torneo local. Debido a lo anterior, la U ha empezado a ceder terreno en la Liga de Primera y se han estancado en la tabla de posiciones, en la cual se ubican en el sexto lugar con 7 unidades, junto a otros cinco equipos (incluido Colo Colo), aunque tiene un duelo pendiente ante Unión Española.

Con respecto a estos resultados, el entrenador Gustavo Álvarez respondió si le preocupa el momento que atraviesa su equipo previo al certamen continental y su respuesta fue tajante. “Me preocuparía si no llegamos, si no tenemos funcionamiento, si los jugadores no tuvieran amor propio, fue todo lo contrario. Este equipo me representa, y aún más en la derrota, por la valentía, coraje y rebeldía de este plantel”, aseguró.

En esa línea, el DT sostuvo que “llegamos excelente” para el estreno copero y que “este resultado nos va a dar más bronca para ir a ganar el miércoles”.

Fechas de los partidos en Copa Libertadores

En Copa Libertadores, Colo Colo visita a Atlético Bucaramanga el próximo martes 1 de abril a las 21:30 horas, mientras que la U recibirá a Botafogo el miércoles 2 de abril a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.