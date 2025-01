Comisión de Ética sanciona a diputada Gazmuri por negarse a test de drogas, desata controversia en el Congreso

Durante las últimas horas, se dio a conocer una decisión inesperada de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados respecto a la diputada Ana María Gazmurit, quien se negó a someterse a un test de drogas.

Detalles sobre el control de drogas

El control de drogas es un procedimiento que se aplica a todos los diputados y diputadas, sin excepción. Este control se realiza de manera aleatoria y semestral mediante un sorteo, lo que garantiza que durante el período legislativo, al menos dos pruebas de este tipo sean llevadas a cabo. En este contexto, la diputada Ana María Gazmurit se negó a participar en el test, lo que resultó en una sanción que consiste en un descuento del 15% de su dieta parlamentaria.

Reacción de la diputada Ana María Gazmurit

La diputada Ana María Gazmurit expresó su desacuerdo con la medida, afirmando: “Este reglamento está mal implementado y vulnera derechos fundamentales. Mientras no se corrijan sus deficiencias y se garantice un debido proceso, seguiré negándome a participar”. La congresista es conocida por ser fundadora y exdirectora de la Fundación Daya, una organización sin fines de lucro que investiga y promueve el uso de cannabis medicinal para aliviar el dolor de ciertas enfermedades médicas. En este sentido, la representante del partido Acción Humanista argumentó que esta iniciativa estigmatiza y desacredita a las autoridades, afirmando: “Yo no me puedo prestar para situaciones que, claramente, desde todo mi conocimiento, están absolutamente fuera de lo que corresponde”.

Opiniones de otros diputados

Por otro lado, el diputado Juan Antonio Coloma del UDI mostró su descontento con la sanción impuesta a Ana María Gazmurit y solicitó a la Cámara Baja que se considere un endurecimiento de las medidas para aquellos que se nieguen a participar en el proceso. Coloma indicó: “Quien sale positivo del test de drogas tiene que abrir sus cuentas corrientes bancarias, pero quien no se lo realiza, la única sanción que permite la Comisión de Ética es poder establecer una sanción económica”, según reporta el sitio de Emol.