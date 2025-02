Incendio forestal en Argentina avanza hacia Chile, Conaf asegura que riesgo para la población es mínimo

Durante este miércoles, el director regional de Conaf en Los Lagos, Miguel Leiva, abordó en ADN Hoy el incendio forestal que se originó en Argentina y que ha cruzado a territorio chileno, afectando el sector de Cochamó, en el sur del país.

Detalles del incendio

El incendio, que comenzó en diciembre en Argentina, ha devastado más de 40.000 hectáreas en total. Uno de los focos más significativos se localiza en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cercano a la frontera con Chile. En los últimos días, las llamas han cruzado el límite y han llegado a territorio chileno.

Monitoreo y respuesta inicial

Leiva mencionó: “Este incendio empezó en diciembre. Nosotros lo teníamos monitoreado desde que se inició, porque sabíamos que había una probabilidad de que pudiera llegar al territorio nacional. Esto se cumplió más o menos un mes y medio, un poquito más”. En este sentido, el director de Conaf explicó que, tras unos días, el incendio se encontraba a solo 500 o 700 metros de la frontera, y que el día anterior había cruzado la línea fronteriza, lo que llevó a las autoridades a iniciar de inmediato las labores de contención.

Estado actual del incendio en Chile

El director de Conaf detalló que, aunque el incendio sigue activo y presenta un comportamiento fuerte, la afectación en territorio chileno ha sido mínima, con un total de 0,2 hectáreas afectadas. “Nuestra estrategia es que esto lo podamos contener en su avance en las primeras líneas que traspasó la línea fronteriza (…) El avance en Chile ha sido mínimo”, afirmó Leiva.

Desafíos en la lucha contra el fuego

La zona donde se ha producido el incendio presenta características montañosas y de difícil acceso, lo que complica las labores de extinción. “Hoy día solamente estábamos combatiendo con helicópteros porque, por vía terrestre, es imposible. Tiene tanta pendiente la montaña que sería, digamos, muy arriesgado para los brigadistas trabajar ahí”, agregó el director.

Situación de riesgo para la población

En cuanto a la seguridad de la población, Leiva aseguró: “Hoy día no tenemos riesgo inminente para la población, no hay amenaza de ningún tipo, no hay ningún tipo de evacuación de las familias. Hay cuatro casas, más o menos, sobre los tres kilómetros del lugar donde se estaba ocurriendo el incendio”.

Colaboración internacional

El director de Conaf también se refirió a la limitación de actuar en territorio argentino, indicando: “Si Argentina no nos pide colaboración, nosotros no podemos traspasar la línea fronteriza y ponernos a combatir un incendio. Y, por lo tanto, esto se maneja ya en las vías más diplomáticas que técnicas”.

Finalmente, Leiva confirmó que Chile brindará apoyo a Argentina. “Ayer el ministro de Agricultura y nuestra directora ejecutiva informaron que se van a destinar dos helicópteros, uno pesado, un Superpuma y otro helicóptero, para ayudar a Argentina”.