Constanza Capelli revela que tuvo “algo más que una amistad” con Miguel Martínez tras su ruptura

La ex chica reality Constanza Capelli ha abordado recientemente los rumores sobre su relación con Miguel Martínez, ex participante de la segunda temporada de Gran Hermano Chile. Estos rumores surgieron tras la ruptura de Capelli con Luis Miguel Castro. Aunque ambos involucrados no habían confirmado la relación, Cony ha admitido que existió “algo más que una amistad” entre ellos.

Detalles sobre la relación

Durante una entrevista con Rojabet, Constanza Capelli explicó que cuando visitó la casa estudio de Gran Hermano, tuvo una conexión con Miguel Martínez. Sin embargo, en ese momento, ella estaba en una relación, por lo que decidieron mantener una amistad. Tras su separación, Capelli intentó que su relación con Martínez avanzara, expresando: “Quizás con Miguel me hubiese gustado que las cosas funcionaran. Igual le sigo teniendo un cariño gigante y todo. Todo pasa por algo”. Estas declaraciones sugieren que, a pesar de sus sentimientos, el romance no llegó a prosperar.

Rumores de enemistad

Recientemente, se ha especulado sobre una supuesta enemistad entre Constanza Capelli y Gala, la ex esposa de Mauricio Isla. Según la información proporcionada por Ignacia Michelson, esta tensión podría estar relacionada con Miguel Martínez, ya que se afirma que Capelli lo habría visto coqueteando con Gala. Esta situación ha añadido más complejidad a la narrativa en torno a las relaciones personales de los involucrados.

La situación entre Constanza Capelli y Miguel Martínez continúa siendo objeto de interés mediático, especialmente tras las revelaciones sobre su conexión y los rumores de rivalidad con Gala.