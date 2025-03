Constanza Santa María comparte su proceso de recuperación tras accidente en moto y reflexiona sobre su nueva vida sin tacos

La periodista Constanza Santa María compartió detalles sobre su proceso de recuperación tras un accidente en moto ocurrido en noviembre del año pasado durante un evento de sostenibilidad. Según lo informado por LUN, el incidente se produjo cuando la comunicadora intentó probar una motocicleta eléctrica, momento en el que perdió el control del vehículo, resultando en un accidente que le causó una fractura en los platillos tibiales de su pierna derecha. Como consecuencia de la gravedad de la lesión, Santa María fue sometida a una intervención quirúrgica en la que se le colocaron dos placas de aluminio, dos fierros y pernos en la pierna afectada.

Proceso de recuperación

Tras el accidente, la conductora del noticiero 24 Horas Central de TVN pasó varios meses utilizando muletas para desplazarse. En sus propias palabras, “Llevo tres meses apoyándome en muletas. Primero en dos durante más de dos meses y después un mes en una”. Durante este tiempo, experimentó sensaciones de tirones al estirar o doblar la rodilla, y se mostró curiosa sobre los mitos relacionados con los fierros en su pierna, mencionando: “Voy a comprobar los mitos si los fierros duelen cuando hace frío o si sonaré cuando pase por la aduana en los aeropuertos”. Además, expresó que ya se había acostumbrado a la presencia de los fierros, afirmando: “Ya los quiero. Ya somos amigos con ellos. Les hablo, jajaja”.

Controles médicos y avances

En marzo, Santa María tuvo una cita de control con su traumatólogo, donde se le realizó una radiografía a la rodilla para evaluar la evolución de la fractura. Según sus declaraciones, el resultado fue positivo, ya que el médico le indicó que la fractura se estaba consolidando adecuadamente y le recomendó comenzar a caminar sin apoyo. La periodista relató: “El primer mes me dolió mucho la zona, de ahí por supuesto que tenía analgésicos todo el tiempo, pero los fui dejando de a poco y ahora estoy sin ellos”. También mencionó que asistía a sesiones de kinesiología dos o tres veces por semana para facilitar su recuperación.

Adaptaciones en su vida diaria

Al ser consultada sobre su experiencia al caminar sin muletas, Constanza Santa María comentó que había días en los que se sentía bien, aunque no podía volver a su ritmo habitual de correr por los pasillos del canal. Aclaró que, aunque no estaba reaprendiendo a caminar, aún no podía realizar actividades que generaran impacto, como trotar. En sus palabras, “No puedo llegar atrasada”. A pesar de las limitaciones, la periodista se mostró optimista, afirmando que se encontraba “mucho mejor” y que había tenido una recuperación notable considerando la gravedad de su fractura.

Regreso a la televisión

En relación a su regreso al noticiero 24 Horas, Santa María mencionó que, aunque se siente bien, a veces experimenta dolor si permanece de pie durante largos períodos. Sin embargo, ha podido caminar en el estudio, lo que le permite interactuar con gráficas y videos. Aún no ha vuelto a usar zapatos de tacón en el noticiero, y comentó que se siente cómoda con zapatos planos, señalando: “He sacado en limpio que no son fundamentales para hacer las noticias, y eso es súper liberador”. También ha tenido que adaptar su vestuario, evitando prendas largas o pantalones anchos que pudieran dificultar su movilidad.