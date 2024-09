Cony Capelli regresa a “Gran Hermano” y promete una sorpresa este domingo

Cony Capelli regresa a “Gran Hermano” este domingo, en medio de la jornada de eliminación. Conoce sus impresiones sobre el reality y su papel como comentarista.

Cony Capelli se destacó como la primera ganadora de “Gran Hermano” en Chile, un reality show que ha dejado una huella significativa en la televisión nacional. Actualmente, Capelli se prepara para regresar a la pantalla como comentarista de los eventos que ocurren en la casa más famosa del país. Según información publicada por “La Cuarta”, su regreso a “Gran Hermano” está programado para el próximo domingo, coincidiendo con una jornada de eliminación en la que están nominados los participantes Carlyn, Felipe, Waldo, Manuel y Chama.

El rumor sobre su regreso había estado circulando durante varios meses en el entorno del reality, pero ha sido en las últimas horas cuando se ha confirmado oficialmente. Cony Capelli ha estado involucrada en el programa como parte del panel de comentaristas y también es la animadora de “Espiando la casa”. Además, participa en el programa ‘react’ titulado “Fuera de la casa”, junto a Jorge Aldoney y Lady Ganga.

En una reciente entrevista con “Lima Limón”, Cony Capelli expresó su entusiasmo por volver a “Gran Hermano”, destacando que no se siente atraída por cualquier otro reality show. Según sus palabras, “Gran Hermano” es el único formato que realmente capta su atención. Capelli comentó: “Pero siempre me pasa, y esto no es por ponerme la bandera ni porque trabajo con el canal, pero debo decir que ‘Gran Hermano’ es el reality que a mí me gusta: me acomoda, lo encuentro real y es la televisión que yo creo que yo quiero ver, que son personas reales, normales, reales, teniendo acciones y reacciones humanas, y eso me gusta a ver”.

Cony Capelli, con su regreso a “Gran Hermano”, promete aportar su perspectiva y análisis sobre los acontecimientos que se desarrollan en el programa, reafirmando su conexión con el formato que la catapultó a la fama.