Cony Capelli revela romance con Miguel Martínez y desata rumores de triángulo amoroso con Gala Caldirola

La bailarina Cony Capelli ha revelado detalles sobre su relación con Miguel Martínez, ex participante de Gran Hermano 2, en una reciente entrevista. Aunque nunca lo confirmaron de manera oficial, se sabía que ambos habían tenido un romance. En la conversación con la casa de apuestas Rojabet, Capelli no solo admitió la relación fallida, sino que también expresó su deseo de que hubiera durado más tiempo. “Quizás con Miguel me hubiese gustado que las cosas funcionaran”, comentó la bailarina, añadiendo que aún le guarda un “cariño gigante” y que “todo pasa por algo”.

El inicio de la relación

La conexión entre Cony Capelli y Miguel Martínez se produjo cuando la ganadora de la primera versión del reality show visitó la casa estudio. En ese momento, Capelli estaba en una relación con el influencer peruano Luis Miguel Castro, la cual terminó, en parte, debido a su interés por Martínez. Ambos comparten el mismo manager, lo que ha llevado a especulaciones sobre su relación.

Triángulo amoroso

La amiga de Cony, Ignacia Michelson, reveló en su programa Entérate que existía un triángulo amoroso entre Cony, Miguel y Gala Caldirola. Según Michelson, en una ocasión, Cony se mostró angustiada y le confesó: “amiga, no es que este cul… yo dejé al otro culi…, su ex, por Miguel y este le anda coqueteando a la Gala y la Gala no le pone freno”. Esta situación generó tensiones, ya que Gala es descrita como una persona más libre, lo que podría haber influido en la dinámica entre los tres.

Críticas hacia Miguel

Ignacia Michelson no dudó en criticar a Miguel, afirmando: “Aquí la culpa es de ese tal Miguel, que yo no lo conozco, no sé quién es Miguel y me hizo conflicto con dos grandes personas”. La amiga de Cony expresó su confusión sobre el comportamiento de Miguel, sugiriendo que su actitud podría haber causado problemas en las relaciones de los involucrados.

La situación entre Cony Capelli, Miguel Martínez y Gala Caldirola ha generado un gran interés mediático, especialmente por las revelaciones de Ignacia Michelson sobre el triángulo amoroso y las tensiones que han surgido a raíz de estas relaciones.