Coté López revela su disposición a volver a amar tras un año de soltería

La modelo y empresaria Coté López ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir una reveladora confesión sobre su vida amorosa, luego de su separación del futbolista Luis Jiménez. En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, López fue interrogada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación tras su ruptura.

Confesión sobre su estado emocional

La influencer, que ha estado soltera durante un año y cuatro meses, reveló que, aunque ha pasado un tiempo considerable desde su separación, solo en el último mes ha comenzado a sentirse lista para conocer a alguien. En sus propias palabras, “Si bien llevo un año y cuatro meses sola, recién hace un mes me siento preparada para conocer a alguien”. Esta declaración refleja un cambio en su perspectiva emocional, indicando que ha estado en un proceso de sanación personal.

Enfoque en su carrera y bienestar personal

A pesar de su situación sentimental, Coté López ha estado enfocada en su carrera como empresaria e influencer. A través de sus redes sociales, ha compartido su día a día, recibiendo constantemente apoyo y cariño de sus seguidores. En este contexto, también ha expresado que no está en busca activa de una nueva relación, afirmando: “Pero no ando buscando la verdad; llegará cuando tenga que llegar, porque igual estoy bien así”. Esta afirmación sugiere que, aunque está abierta a la posibilidad de un nuevo amor, no se siente presionada por la necesidad de encontrarlo.

Reflexiones sobre su vida social

En ocasiones anteriores, Coté López ha comentado sobre su vida social tras la separación, mencionando que no ha recibido atención romántica. En una de sus publicaciones, expresó: “no me escribe nadie”, añadiendo que lo más que recibe son interacciones superficiales en redes sociales, como “me dan like todo el día, me siguen y dejan de seguir para llamar la atención”. Esto pone de manifiesto su percepción sobre las dinámicas de las redes sociales y su impacto en las relaciones personales.

La situación actual de Coté López refleja un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, mientras navega por las complejidades de la vida después de una separación.