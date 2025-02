Banqueros centrales: de tecnócratas anónimos a protagonistas en la economía global, ¿democracia o tecnocracia?

La crisis financiera de 2008 y sus repercusiones han transformado a los banqueros centrales en figuras clave de la economía global, convirtiéndolos en actores reconocidos en lugar de los tecnócratas anónimos que solían ser. Instituciones que tradicionalmente desempeñaban un papel discreto, limitándose a ajustar las tasas de interés, han asumido un rol protagónico similar al de los primeros respondedores en situaciones de emergencia. Policymakers como el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se han convertido en nombres familiares, apareciendo en horarios estelares de televisión y liderando importantes conferencias. Mark Carney, exdirector tanto del Banco de Canadá como del Banco de Inglaterra, incluso lanzó una candidatura para reemplazar a Justin Trudeau como líder del Partido Liberal de Canadá. El actual gobernador de la Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha recurrido a plataformas como TikTok para explicar la política económica.

Este notable cambio en la percepción pública de los banqueros centrales ha sido acompañado de controversias. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha criticado constantemente a la Reserva Federal, afirmando que debería tener la capacidad de influir en sus decisiones. Posteriormente, Trump matizó su postura, indicando que, en realidad, solo tiene derecho a opinar sobre las tasas de interés. Durante su discurso en Davos, Trump declaró que “exigiría que las tasas de interés bajen de inmediato”, añadiendo que “deberían estar bajando en todo el mundo”. Los críticos de Trump han comparado su enfoque con el del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien ha intervenido repetidamente en las decisiones del banco central de su país.

Las críticas hacia los bancos centrales no provienen únicamente de la derecha política. Desde el espectro político de la izquierda, se sostiene que la política monetaria ha impulsado la desigualdad, fomentando enormes ganancias en los mercados financieros y en los precios de la vivienda, beneficiando a quienes ya poseen activos a expensas de aquellos que no los tienen. En este contexto, teóricos políticos también están comenzando a participar en el debate, incluyendo a la académica Leah Downey, cuyo reciente libro titulado Our Money: Monetary Policy As If Democracy Matters (“Nuestro dinero: si la democracia importara”) cuestiona los méritos de la independencia de los bancos centrales. Según Downey, la cuestión es “cómo la creación de dinero puede ser más democrática”. En su libro, la investigadora de la Universidad de Cambridge argumenta que el hecho de colocar la creación de dinero en manos de funcionarios electos ha contribuido al rechazo del público y a la erosión de la confianza en los expertos y las autoridades.

Downey sostiene que no se trata de aislar a los políticos, sino de encontrar un equilibrio adecuado que permita a los banqueros centrales realizar su trabajo mientras se garantiza la supervisión democrática. Esta es una cuestión que tiene una larga historia. En el primer mundo, se creó un sistema para mantenerse alejado de la influencia monárquica. El Riksbank de Suecia fue fundado en 1668, y tres de los cuatro grupos que componían la asamblea política —nobles, clérigos y burgueses— acordaron que sería útil. Los campesinos, que eran esencialmente pequeños propietarios de tierras, se subordinaban al resto del consejo, afirmando que “no entendían el asunto” y que no tenían nada que ver con el banco, según la historia publicada por el Riksbank. Este sistema operó de esta manera durante un tiempo, reportando al parlamento en lugar de a la corona. En 1689, el rey Carlos XI puso fin a esta situación, declarando que las reglas de la monarquía absoluta se aplicaban al banco.

La Reserva Federal fue establecida en 1913 como respuesta a los frecuentes pánicos bancarios. Su sistema fue un compromiso entre el deseo de una institución privada y la reforma de una agencia gubernamental. Según David Wheelock, vicepresidente sénior del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, “la Fed nunca ha sido completamente independiente”. El secretario del Tesoro inicialmente presidía la junta, y durante la Segunda Guerra Mundial, aceptó ayudar a mantener bajos los rendimientos para financiar la guerra. El camino hacia la modernidad comenzó hasta 1951, cuando se firmó un acuerdo que reconocía la libertad de gestionar la política monetaria. Durante las décadas siguientes, presidentes de ambos partidos ejercieron presión sobre la Fed, a veces directamente a través del Tesoro, en contra de conceder total autonomía, basándose en la idea de que externalizar decisiones críticas no era ni económicamente prudente ni democrático.

Downey sostiene que una sociedad saludable es aquella donde los electos tienen influencia, permitiendo que la experiencia se aproveche sin ser gobernada únicamente por expertos. La división de secciones ofrece un recorrido técnico que desempeña un papel en la autonomía. Hay una explicación de cómo se desempeña la arquitectura económica estatal, mediante el bombeo de dólares en líneas de intercambio en economías seleccionadas durante crisis. Este enfoque es aplicable a la mayoría de los países desarrollados. El argumento filosófico es que hay demasiada incoherencia en la formulación de políticas por parte de los bancos centrales, y las ideas incluyen una revisión periódica de la carta fundacional que permitiría la oportunidad de renovar la misión y los objetivos. También se sugiere otorgar al Congreso la orientación sobre el crédito, estableciendo un procedimiento similar a las asignaciones presupuestarias, donde un voto anual indicaría los tipos de préstamos y dónde desincentivar.

Esto obligaría a los legisladores a familiarizarse y hacer cumplir las decisiones de la Fed, que supervisa los presupuestos de otras agencias y programas, lo que incluiría un paso lógico. Sin embargo, los defensores de la autonomía argumentan que los economistas apoyan abrumadoramente el concepto de independencia, ya que han escrito investigaciones al respecto en años recientes. Durante décadas, los estudios han concluido que la independencia está asociada con una inflación baja. Los investigadores distinguen entre “política” y “operativa”; la primera incluye cuestiones sobre la capacidad de destituir funcionarios, mientras que la segunda se refiere a la autonomía en la fijación diaria de tasas.

Si bien el sistema europeo es altamente independiente, ambas medidas son operativamente independientes, aunque no necesariamente políticamente independientes. En los países ricos, parece que el lado operativo es lo que importa: la fijación diaria de tasas está correlacionada con una menor inflación. Sin embargo, no todos parecen estar amenazados por esta situación. El gobierno de Tailandia está buscando formas de aumentar su influencia sobre el banco central, mientras que India ha culpado a la política monetaria restrictiva por su débil desempeño económico. Los defensores de esta intervención argumentan que históricamente, han intervenido para defender intereses activos, con la esperanza de que una política más laxa pueda ayudarles a asegurar el éxito electoral y sofocar amenazas al régimen. Los posibles beneficios económicos, según ellos, superan el impacto negativo en la democracia. Sin embargo, Downey advierte que escribir sobre este desafío en mejores circunstancias es complicado, y que los argumentos deben ser sólidos y bien fundamentados. En una entrevista, se mencionó que ha habido “mucho cuestionamiento y análisis sobre el predominio económico, que ha sido cuestionado”. Algunos, incluido el economista de Harvard Kenneth Rogoff, han argumentado que los bancos centrales son, en cierto grado, “víctimas de su propio éxito”. En un ensayo de 2019, Rogoff cuestionó varios dogmas relacionados con la política monetaria, sugiriendo que los bancos centrales han vuelto a ser relevantes en un contexto donde se ha olvidado su papel previo, lo que ilustra cómo han logrado plantear un caso sobre su influencia en las democracias. Así, se puede afirmar que se han convertido en héroes enmascarados en un mundo que se ha vuelto menos democrático y más influenciado por sus decisiones.