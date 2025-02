Nuevos testimonios complican a Cristián Campos en el caso de abuso sexual, revelan inquietantes hallazgos familiares

Nuevos antecedentes se dieron a conocer sobre el caso de Cristián Campos, quien recordemos, el año pasado fue denunciado por su hijastra, Raffaella di Girolamo, por supuesto abuso sexual durante su juventud. En un reportaje de T13, se reveló el testimonio que brindaron sus hijos, Pedro y Antonio Campos, ante la justicia, en el que se detalló una situación llamativa que habría vivido el hijo mayor del actor.

Testimonio de Antonio Campos

Según Antonio Campos, su padre guardaba íntimas fotografías y registros de mujeres en su computador. En su declaración, Antonio señaló que su padre «tenía en su departamento un computador en el cual había carpetas de imágenes de mujeres sin ropa, recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones». Además, mencionó que «tenía muchas fotos de niñas distintas desnudas, pero no en actitudes pornográficas».

Contenido gráfico en el computador

Antonio Campos también reveló que «en ese mismo computador tenía videos de él teniendo sexo y esas imágenes se iban cambiando a medida que cambiaba de pareja, yo alcancé a ver a 2 o 3 pololas en actitudes gráficas, muy íntimas, actitudes de pieza», confidenció. Esta situación generó en Antonio un trauma, ya que afirmó: «En un comienzo la curiosidad que me hacía abrir estos archivos, me produjo que yo no me pudiera desarrollar sexualmente y por lo cual tuve que realizar terapia».

Reacción de Cristián Campos

Finalmente, Antonio hizo referencia a la actitud de Cristián Campos cuando, junto a su hermano Pedro, fueron a encararlo por la acusación de su hermana Raffaella. Según Antonio, «la frase más importante y que me llamó la atención fue cuando dijo que cómo podíamos pensar nosotros que era ese tipo de persona, ya que si hubiera sido así, cuando tuvo su relación con Sandra O’Ryan y si hubiera sucedido algo lo habría hecho con la hija de Sandra que es más guapa que Raffaella, a lo cual mi hermano le dice ‘es una niña’ y mi padre solo hizo gestos en son de desprecios», sentenció.