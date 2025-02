Hijos de Cristián Campos declaran contra su padre en caso de abuso, mientras Vasco Moulian defiende su inocencia

Un nuevo caso de acusaciones de abuso sexual ha surgido en el ámbito del espectáculo chileno, donde Cristián Campos se encuentra en el centro de la controversia. Sus hijos, Pedro y Antonio, han declarado en su contra, tras las acusaciones realizadas por la hija de Claudia di Girolamo. En medio de esta situación, Vasco Moulian, quien ha sido compañero de Campos en el pasado, ha salido en defensa del actor, afirmando su inocencia en el programa “Plan Perfecto” de Chilevisión.



Declaraciones de los hijos de Cristián Campos

Los hijos de Cristián Campos, Pedro y Antonio, han tomado la decisión de declarar en contra de su padre, quien enfrenta serias acusaciones de abuso sexual. Esta situación ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en la opinión pública, dado el perfil del actor en la industria del entretenimiento chileno.

Defensa de Vasco Moulian

En el programa “Plan Perfecto”, Vasco Moulian defendió a su ex compañero de trabajo, Cristián Campos, insistiendo en su inocencia. Moulian, quien también es conductor del programa “Con Dios y ley”, expresó su desacuerdo con las acusaciones y afirmó que ha conocido a Campos durante muchos años. “Se hablaba de un monstruo y fuimos a conocerlo”, comentó el pastor Alfred Cooper, quien también estuvo presente en la defensa de Campos.

Moulian continuó diciendo: “Hicimos una escuela de teatro, hacíamos casting con niñitas de 17, 18 años y nunca vi nada, soy enfático en decirlo”. Además, enfatizó que Cristián Campos ha estado en contacto con sus hijas y que considera que el actor es “intachable”.

Reacciones en el panel de discusión

Durante la discusión, Cony Capelli, quien también formaba parte del panel, pidió calma a Moulian, sugiriendo que no se puede poner las manos al fuego por nadie, a pesar de que se pueda percibir a una persona como buena. Moulian, por su parte, defendió su postura diciendo: “Perdonen, soy cristiano, de una iglesia protestante, anglicano, y les digo que hablo desde Dios. Me convertí al cristianismo hace poco y no estaría jugando con lo más importante de mi vida, que es Dios”.

El abogado Claudio Rojas se unió al debate, cuestionando la certeza de Moulian al afirmar que no se equivocaría. Moulian respondió con firmeza: “No me voy a equivocar ¡Es que no me voy a equivocar! Lo dejo en manos de Dios. Les pediría que después, cuando salga el juicio, me digan: ‘chuta, Vasco, tenías razón'”.