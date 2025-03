Emotiva despedida a Tommy Rey en la Catedral de Santiago, con sorpresas y recuerdos de su legado musical

El pasado 26 de marzo, Chile se sumió en el luto tras el fallecimiento de Patricio Zúñiga, conocido artísticamente como Tommy Rey, a la edad de 80 años debido a un paro cardiorrespiratorio. Su esposa, Gloria Sáez, compartió detalles sobre la situación, revelando que su esposo había expresado en varias ocasiones su temor a la muerte, no por el hecho de morir, sino por la posibilidad de dejarla sola. Ella recordó que él solía decirle: “Él siempre me decía que le tenía miedo a la muerte, pero no a morirse, sino que a dejarme sola. Siempre me decía eso y yo le decía que no se preocupara, porque no sabíamos quién iba a partir primero”. La noticia de su deceso fue recibida con gran tristeza por sus familiares, amigos y seguidores.

La misa fúnebre en la Catedral de Santiago

La misa fúnebre en honor a Tommy Rey se llevó a cabo en la Catedral de Santiago, un evento que reunió a diversas personalidades del mundo de la música, así como a familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes se encontraba Cristián del Campo Simonetti, quien fue el encargado de dirigir la ceremonia, en virtud de su amistad con la madre del fallecido, Gloria Simonetti. Durante la ceremonia, del Campo sorprendió a los presentes al interrumpir el curso normal de la misa para interpretar “Un año más“, un icónico tema de la Sonora de Tommy Rey. La interpretación fue recibida con aplausos por parte de los asistentes, resonando en el principal templo de la Iglesia católica en Chile.

La despedida de los fanáticos

Fuera de la catedral, numerosos fanáticos de Tommy Rey se congregaron para rendir homenaje al artista y acompañar a su familia en este difícil momento. La presencia de los seguidores del cantante reflejó el impacto que tuvo en la música chilena y el cariño que le profesaban.

Reflexiones de Gloria Simonetti

En un momento de la ceremonia, Gloria Simonetti se refirió a la participación de su hijo en el funeral, comentando con un toque de humor: “Ustedes saben que en la vida hay que tener pituto. Estaban buscando un curita y yo tenía uno a mano que nos podía ayudar en este momento”. Esta anécdota, aunque ligera, subraya la cercanía y el apoyo familiar en un momento de dolor.

El legado de Tommy Rey

Los restos de Tommy Rey fueron finalmente sepultados en el Cementerio El Manantial, ubicado en Maipú, Región Metropolitana. Su legado musical y su influencia en la cumbia chilena perduran, dejando una huella imborrable en la cultura musical del país.