Cristian Garín regresa a la competencia en Braga con un premio que sorprende

Cristian Garín enfrenta un difícil momento en su carrera tras una caída en el ranking ATP. Su próxima prueba será en el Challenger de Braga.

Tras haber tenido una destacada temporada en 2022, en la que alcanzó los cuartos de final en Wimbledon, la trayectoria de Cristian Garín ha experimentado un notable descenso, y no se vislumbran mejoras en el corto plazo. El tenista chileno, que anteriormente se encontraba entre los veinte mejores del mundo, ha caído hasta el puesto número 119 en el ranking ATP. Esta situación lo ha llevado a estar marginado del circuito ATP durante la mayor parte del año, obligándolo a competir en el circuito Challenger.

En lo que va del año, Garín ha logrado ganar solo nueve partidos. Su participación en el circuito ATP ha sido limitada, y su última victoria se produjo en el ATP 500 de Washington, donde superó a Aslán Karatsev en su debut, aunque posteriormente fue eliminado por Sebastian Korda. Desde ese momento, Cristian Garín no ha conseguido sumar más victorias, sufriendo derrotas tanto en el US Open como en el Challenger de Shanghái, donde fue derrotado por Kris Van Wyk a principios de este mes.

En cuanto a su próximo compromiso, Garín regresará a la competición este lunes tras varias semanas de inactividad debido a la Copa Davis. Se enfrentará al británico Jan Choinski en la primera ronda del Challenger de Braga, un torneo que ofrece un premio de 11.400 dólares al campeón. Es importante destacar que solo por participar en el cuadro principal, el tenista sudamericano ya tiene asegurados 833 dólares, cantidad que podría aumentar a 1.341 si logra superar su primer encuentro.

En el contexto de la Copa Davis, Cristian Garín logró una victoria en la fase de grupos, aunque Chile no logró avanzar, finalizando en el tercer lugar del Grupo C. En la serie contra Estados Unidos, Garín fue derrotado por Reilly Opelka, pero posteriormente se impuso a Norbert Gombos en tres sets durante la serie contra Eslovaquia, aunque ya sin posibilidades de clasificar al Final 8. Esta victoria fue significativa para el equipo chileno, que se quedó con la serie por 2-1, y también para Garín, quien comentó sobre su desempeño: “Subí mucho el nivel, sobre todo, sacando. A nivel físico me sentí muy bien. Fue una semana buena de trabajo a pesar de haber perdido y de no haber podido pasar de grupo. Trabajé muy bien después de mucho tiempo. Me siento cómodo en cancha”.