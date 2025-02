Cristian Garín se ve envuelto en polémica tras insólita agresión de Zizou Bergs en la Copa Davis

Un insólito incidente tuvo lugar durante la jornada de este domingo en la Copa Davis, donde el tenista chileno Cristian Garín se enfrentó al jugador belga Zizou Bergs. En un partido muy disputado, la situación se tornó caótica al final del tercer set, cuando el tenista europeo tomó la delantera y, en su camino hacia su silla, impactó a Garín, quien quedó en el suelo durante varios minutos, mientras reclamaba al árbitro por la falta.

El incidente en la cancha

El momento crítico ocurrió cuando Bergs se dirigía a su silla tras un punto, y de manera accidental, pero contundente, arrolló a Garín. Este último quedó tendido en el suelo, visiblemente afectado, lo que generó una reacción inmediata de protesta hacia el árbitro del encuentro. En un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Garín expresar su frustración, diciendo: “No tienes los huevos para echarlo a él, échame a mí”.

Reacción del Team Chile

El equipo chileno no tardó en pronunciarse sobre el incidente a través de sus redes sociales, calificando la situación como “impresentable”. En su comunicado, el Team Chile expresó: “No tenemos palabras para describir la situación antideportiva que ocurrió en la serie de Copa Davis, cuando el jugador belga, Zizou Bergs, agredió a Cristian Garín en un cambio de lado”. Además, señalaron que el árbitro general del partido “se lavó las manos, arruinando la serie ( 3-1 ) y todo el esfuerzo de Gago”.

Las consecuencias del incidente

Tras el impacto, Garín se negó a continuar jugando, lo que resultó en su descalificación del partido. El equipo chileno comentó que “la lesión no le permitió a Cristian seguir jugando (y Chile perdió por los warning), en uno de los episodios más tristes e injustos de los que tenemos recuerdo”.

Estado de salud de Cristian Garín

Las imágenes que se han compartido en redes sociales muestran el estado del ojo de Garín tras el incidente, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y el público en general. En un video, se observa a Garín reclamando al árbitro por la falta y describiendo su experiencia: “Me arrolló y me pegó en la cabeza, me noqueó, me desmayé”.

Este evento ha suscitado un amplio debate sobre la conducta en el deporte y la responsabilidad de los árbitros en situaciones de juego, especialmente en competiciones de alto nivel como la Copa Davis.