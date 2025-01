Cristian Medina y el enigma de su futuro tras la polémica cláusula de rescisión

Uno de los principales acontecimientos en el mercado de pases ha sido el caso de Cristian Medina. Antes de que finalizara el año, surgió la información de que el futbolista había decidido pagar la cláusula de rescisión estipulada en su contrato con Boca Juniors, lo que le permitiría dejar la institución, un movimiento que ha sido prescindido por Juan Román Riquelme.



A pocos minutos de conocerse esta noticia, se reveló que el volante había sido adquirido por un grupo inversor, que planeaba dejarlo un tiempo en Estudiantes de La Plata, uno de los rivales directos que enfrentará el equipo dirigido por el último 10. En total, el grupo inversor, liderado por Foster Gillett, desembolsó 15 millones de euros por el joven jugador. Sin embargo, surgió un inconveniente el fin de semana, cuando se conoció que el reglamento prohíbe que un privado ejecute la salida del vínculo; esta debe ser de club a club. Esto llevó a Juan Sebastián Verón a aclarar que no tenía la intención de pasar por encima de Juan Román Riquelme.

Declaraciones de Juan Sebastián Verón

Riquelme aún no se ha pronunciado sobre el caso de Medina. En declaraciones a Radio Provincia, Verón comentó: “Medina tiene un acuerdo con un particular y nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros entramos cuando él pagó su cláusula”. Es importante destacar que Verón ha sido objeto de críticas por parte de gran parte del ambiente futbolístico debido a su relación con el empresario inglés, que muchos consideran un camino hacia la privatización de la entidad, algo que su colega en Boca, Riquelme, combate.

Relación entre Verón y Riquelme

Verón y Riquelme fueron compañeros en la selección nacional, lo que añade un matiz personal a esta situación. El ídolo de Estudiantes se adelantó a afirmar que no hubo intención de engañar a Riquelme, ya que no estaban al tanto de cómo se había completado la operación. “Escuché que le queríamos hacer pisar el palito ¿A quién? Lo llevan para un lado político. A Román y a la gente de Boca los respeto”, respondió Verón. Este caso parece estar lejos de resolverse, prometiendo más capítulos en el futuro.

El futuro de Cristian Medina

En este contexto, resulta complicado prever cuál será el futuro de Medina en los próximos meses. Por el momento, se ha informado que Boca Juniors ya habría devuelto el dinero que le fue depositado desde la cuenta privada para evitar problemas legales. Esto implica que el jugador sigue perteneciendo al club que posee su pase, aunque no ha jugado en los últimos cuatro meses.

De hecho, el mediocampista no se encuentra presente en la pretemporada bajo la dirección de Fernando Gago, ya que se entiende que dejaría de ser parte del equipo. Desde el lado de Juan Román Riquelme y su comisión directiva, podría haber una intimación para que Medina se sume en los próximos días, hasta que se aclare la situación sobre su futuro.