Cristina Fernández denuncia que su condena es un castigo “por ser mujer” en un sistema desigual

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha manifestado que la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de confirmar su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en relación a un caso de irregularidades en obras viales, representa un castigo por su condición de mujer.

Declaraciones de Cristina Fernández

Fernández, quien ocupó la presidencia del país entre 2007 y 2015, se pronunció sobre el fallo durante un evento que reunió a aproximadamente 400 mujeres en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. En sus declaraciones, la expresidenta afirmó: “Cuando eres mina, cuando eres mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil”, según lo reportado por Clarín.

Además, agregó: “Y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón”. En este contexto, Fernández tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema.

Contexto de la condena

La condena de Fernández fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Este caso investiga las irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante el gobierno de su difunto esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, así como durante su propio mandato en la provincia de Santa Cruz, un bastión político del kirchnerismo.

El fallo, que abarca más de 1.700 páginas, establece que el monto total que se habría desviado del Estado asciende a aproximadamente 85 mil millones de pesos argentinos, lo que equivale a más de 83 mil 500 millones de pesos chilenos.

Situación actual de la condena

Por el momento, Fernández no será encarcelada de inmediato, ya que la ejecución efectiva de la condena se llevará a cabo una vez que la Corte Suprema de Argentina se pronuncie sobre la sentencia.