Cristina Tocco revela su inesperada experiencia en plataformas para adultos a los 67 años

La actriz Cristina Tocco compartió su experiencia en el programa Only Fama, donde habló sobre su reciente incursión en las plataformas de contenido para adultos a los 67 años. En el episodio transmitido por Mega, Tocco reveló que recibió una propuesta de Arsmate, la cual decidió aceptar, lo que marcó su debut en este nuevo ámbito.

La propuesta y la decisión de Cristina Tocco

Durante la conversación, Cristina Tocco relató que al principio no estaba familiarizada con este tipo de plataformas. “Yo no conocía plataformas de estas (…), de repente me llaman, dije ‘es una joda esto, esto es una broma’”, comentó. Sin embargo, tras recibir explicaciones sobre su estatus como un sex symbol y la naturaleza del rubro, se sintió convencida de participar. “Me explicaron que este rubro son como íconos de los ‘80 y los ‘90′”, añadió.

La primera sesión de fotos

Tocco también compartió detalles sobre su primera sesión de fotos, donde vivió una situación inesperada. “Fui a unas reuniones (…) llevé a mi hijo de refuerzo, para que ahí pare las orejas”, explicó. En una reunión formal con el equipo de trabajo, se llevó una sorpresa al conocer al fotógrafo. “Cuando aparece el fotógrafo, fue hijastro mío durante cuatro años”, reveló, refiriéndose a Sebastián, quien era el hijo de su expareja, quien falleció.

Un encuentro inesperado

La actriz continuó narrando el momento: “Le digo ‘Sebastián, pero yo fui tu madrastra. ¿Cómo me vas a sacar fotos en bolas ahora?’. Él tampoco sabía que yo había sido convocada, fue genial”. A pesar de la sorpresa, Tocco expresó que este encuentro le brindó un sentido de respaldo en su nueva aventura. “Pero de alguna manera me sirvió porque me siento más respaldada”, concluyó Cristina Tocco.