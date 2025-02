Curiosity capta impresionantes nubes crepusculares en Marte, revelando secretos de su atmósfera y clima

Nuevas imágenes del rover Curiosity, el vehículo de exploración de la NASA en Marte, han revelado la presencia de raras nubes crepusculares en el planeta rojo, que se iluminan con colores debido a la luz solar dispersa.

Características de las nubes crepusculares en Marte

Las nubes observadas en Marte, aunque pueden recordar a las nubes terrestres, contienen dióxido de carbono congelado, conocido como hielo seco. La NASA explica en un comunicado que estas nubes son denominadas “crepusculares” porque sus colores tenues se hacen visibles cuando son iluminadas por el sol durante el atardecer, lo que genera un fenómeno de iridiscencia. En las imágenes capturadas, se pueden observar tonalidades de rojo y verde.

Visibilidad y composición de las nubes marcianas

Según la NASA, las nubes en Marte son demasiado sutiles para ser vistas durante el día, pero pueden ser observadas al anochecer, siempre que se encuentren a una altitud suficiente. Generalmente, las nubes marcianas están compuestas por hielo de agua, pero a mayores altitudes y en temperaturas más frías, se convierten en dióxido de carbono congelado, que representa el 95% de la atmósfera del planeta.

Las nubes más elevadas en Marte, que se encuentran entre 60 y 80 kilómetros de altitud, son las únicas que presentan iridiscencia. En ocasiones, estas nubes aparecen como columnas blancas que descienden en la atmósfera y posteriormente se evaporan.

Observaciones históricas de nubes crepusculares

La primera observación documentada de nubes crepusculares en Marte se realizó en 1997 durante la misión Pathfinder de la NASA. Posteriormente, el rover Curiosity no volvió a observar este fenómeno hasta 2019, y desde entonces ha capturado imágenes en cuatro ocasiones.

La NASA señala que “cada avistamiento es una oportunidad para aprender más sobre el tamaño de las partículas y la tasa de crecimiento de las nubes marcianas”, lo que contribuye a una mejor comprensión de la atmósfera de Marte.

En un tuit del 12 de febrero de 2025, el Curiosity Rover compartió: “I spend a lot of time looking down, but it pays to look up sometimes! These carbon dioxide ice clouds appear seasonally and offer clues about the Red Planet’s atmosphere and climate.”

Las nubes de hielo seco en Marte aparecen de manera estacional y proporcionan información valiosa sobre la atmósfera y el clima del planeta rojo.