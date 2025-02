Cynthia Erivo se prepara para interpretar a Jesús en una nueva versión de Jesucristo Superstar

La actriz y cantante Cynthia Erivo ha confirmado su participación en una nueva producción del famoso musical Jesucristo Superstar, donde interpretará el papel de Jesús de Nazaret. La noticia fue compartida por Erivo a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo diciendo: “Estaré un poco ocupada este verano, no puedo esperar”.

Detalles de la producción

La nueva versión de Jesus Christ Superstar se llevará a cabo en el Hollywood Bowl, con funciones programadas del 1 al 3 de agosto de 2024. Este musical, que se estrenó originalmente en 1970 como un álbum de ópera rock, hizo su debut en Broadway en 1971 y fue adaptado al cine en 1973. La interpretación de Erivo como Jesús marca un nuevo capítulo en su carrera, después de su aclamada actuación como Elphaba en Wicked.

Experiencia previa de Cynthia Erivo

No es la primera vez que Cynthia Erivo se adentra en temáticas religiosas. En 2020, interpretó a María Magdalena en una versión femenina de Jesucristo Superstar, donde también interpretó el popular número I Don’t Know How to Love Him. Su versatilidad como actriz y cantante ha sido reconocida en múltiples ocasiones, siendo nominada al Oscar en tres ocasiones.

Equipo creativo

La dirección y coreografía de esta nueva producción estarán a cargo de Sergio Trujillo, un reconocido director galardonado con el premio Tony. La dirección musical y la conducción estarán bajo la responsabilidad de Stephen Oremus, quien también ha trabajado en producciones de gran renombre. Aún se espera el anuncio del resto del elenco que acompañará a Erivo en esta esperada producción.

La elección de Cynthia Erivo para el papel de Jesús ha generado gran expectativa entre los aficionados al teatro musical, quienes esperan ver cómo la talentosa artista dará vida a este emblemático personaje en una de las obras más icónicas del teatro contemporáneo.