Daniela Aránguiz responde a rumores de romance con Marcelo Barticciotto y arremete contra Antonella Ríos

En el reciente capítulo de “Only Fama”, Daniela Aránguiz se dirigió a las figuras que habían comentado sobre ella en días anteriores. Durante este segmento, no dudó en expresar su opinión sobre Anita Alvarado y también abordó los rumores que la vinculan con Marcelo Barticciotto. Además, Daniela hizo referencia a Antonella Ríos, expareja del exfutbolista, quien había hablado sobre las especulaciones y compartido algunos comentarios que, según ella, Barticciotto había hecho sobre Aránguiz.

Comentarios de Antonella Ríos

En el programa “Que te lo digo”, Antonella Ríos afirmó que “él hablaba de que Daniela Aránguiz iba al canal a hacerle show al Jorge Valdivia. Me contó, me dijo ‘oye esta niña está como loca porque va a hacerle el show…’ O sea si ella está loca, yo también estoy loca y estamos todas locas, pero lo que quiero decir es su punto de vista”.

Sobre la supuesta relación entre Daniela y Marcelo Barticciotto, Antonella expresó que “siento que es muy rara esta posible relación, aunque podría ser posible… Me da lo mismo, pero no me cierra”.

Reacción de Daniela Aránguiz

Este viernes, Daniela Aránguiz reiteró que no tiene un conocimiento personal de Barticciotto y desmintió los rumores sobre un romance. “No entiendo, ponte tú, como Antonella Ríos haya dicho un montón de cosas mías que él le había dicho. No lo puedo entender, ¿cómo ella le puede creer algo así a un hombre que jugó con sus sentimientos, con su corazón?”, cuestionó Aránguiz.

Además, añadió: “La traicionó, la engañó y ella repite las cosas que él le dijo”.

Este intercambio de declaraciones entre Daniela Aránguiz y Antonella Ríos pone de manifiesto la tensión existente en el entorno mediático en torno a las figuras mencionadas, así como la complejidad de las relaciones personales y las percepciones que se generan en el ámbito público.