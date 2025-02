Daniela Aránguiz critica a Daniella Campos por exponer a su hermana tras escándalo en Viña del Mar

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, expresó su desacuerdo con su colega de Zona de Estrellas, Daniella Campos, tras los comentarios que esta hizo sobre su hermana Denisse, quien estuvo involucrada en un violento incidente en un bar de Viña del Mar.



En el programa de Zona Latina, Daniella Campos manifestó su sorpresa al ver las imágenes de su hermana, indicando que se encontraba “impactada” y que Denisse se veía “irreconocible”. Campos comentó: “Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones… no reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte”.

En respuesta a estas declaraciones, Daniela Aránguiz criticó a Daniella Campos por hacer comentarios sobre su hermana en un programa de televisión, sugiriendo que tales asuntos deberían manejarse en privado. Aránguiz expresó: “Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia”.

Además, Aránguiz argumentó que si alguien está lidiando con problemas de adicción, como insinuó Campos al referirse a Denisse, lo correcto sería ayudar en privado y no hacer declaraciones públicas. Ella afirmó: “Tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio, y no dices: ‘Ay me da tanta pena’. Yo ahí no estoy de acuerdo”.

Daniela Aránguiz también hizo hincapié en que, si se tratara de su hermana, ella estaría presente para apoyarla, indicando: “Si es mi hermana de 20, 30 años, estoy ahí. A mí me da mucha pena esta situación, la verdad”.

Finalmente, Aránguiz minimizó el incidente en el bar, señalando que la verdadera “persona violenta” fue una amiga de Denisse Campos. Según reportes de La Cuarta, tras el incidente, Denisse fue detenida y formalizada por daños menores, quedando sujeta a medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y de ingresar al bar.

Durante la audiencia, la jueza también reprendió a Denisse Campos por interrumpirla mientras daba instrucciones sobre las medidas cautelares, diciéndole: “Silencio, caramba”.