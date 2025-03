Daniela Aránguiz aclara su relación con Jorge Valdivia y niega rumores de infidelidad con Maite Orsini

La ex Mekano, Daniela Aránguiz, ha desmentido las acusaciones de infidelidad de su expareja, Jorge Valdivia, con Maite Orsini, durante su intervención en el programa Sígueme de TV+ este lunes. Aránguiz reveló que se enteró de la situación a través de Ceci Gutiérrez el mismo domingo en que ocurrieron los hechos, pero enfatizó que no tiene interés en discutir el tema, centrándose en cuestiones más prácticas como la propiedad de sus casas en Miami y Orlando.



Declaraciones de Daniela Aránguiz

Aránguiz afirmó: “No lo he echado de la casa. Él puede hacer con su vida lo que quiera, yo no le pido explicaciones, y él tampoco me las pide a mí”. Esta declaración se produce en el contexto de la reconciliación que han tenido, a pesar de las complicaciones en su relación. En el programa Zona de Estrellas, se discutió la fecha en que la pareja reanudó su relación, lo que ha generado diversas opiniones entre los comentaristas.

Postura frente a la relación

Durante la conversación, Carla Ballero sugirió que no sería recomendable tener a alguien “tóxico” cerca de los hijos, a lo que Aránguiz respondió manteniendo su postura actual respecto a Valdivia. Ella expresó: “Jorge es un hombre de 45 años y es libre de ver a esta u otra persona. Yo tengo un corazón súper bonito para perdonar cosas del pasado, es súper lindo lo que hemos vivido”.

Aránguiz también mencionó que la casa sigue siendo de ambos y que Valdivia es bienvenido a vivir allí cuando lo desee. “Es el papá de mis hijos, lo estoy apoyando, y lo que haga o no haga en su vida privada no es asunto mío”, añadió, refiriéndose a la situación actual de su relación.

Reflexiones sobre el pasado

La ex Mekano continuó explicando que se enteró de la supuesta infidelidad a través del programa Primer Plano, como muchos chilenos. “Ojalá pueda ser súper feliz y lo haga con la persona que él estime conveniente. Cerramos el ciclo con parejas, pero como padres vamos a estar siempre”, comentó, haciendo hincapié en la importancia de su relación como co-padres.

Aránguiz también reflexionó sobre los errores del pasado, mencionando que ambos se han hecho daño y que la situación no ha sido fácil, especialmente en momentos difíciles como cuando Valdivia estuvo en la cárcel. “Todos ustedes saben, que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años… entonces aquí no hay un tema de infidelidad”, aclaró.

Finalmente, Aránguiz explicó que aunque viven en la misma casa, no están juntos como pareja, ya que pueden compartir el espacio pero en dormitorios separados. “Yo le di la opción de poder ir a mi casa, cosa que no me arrepiento para nada…”.