Daniela Aránguiz se sorprende por supuestas amenazas de Maite Pascal a Jorge Valdivia

La panelista de farándula Daniela Aránguiz fue consultada sobre la información divulgada en Tevex, donde se afirmaba que la madre de Maite Orsini, la actriz y cantante Maite Pascal, habría llamado a su ex esposo Jorge Valdivia para amenazarlo. Según el periodista del programa No es lo mismo, Martín González, Pascal habría realizado esta llamada con un tono de enojo, amenazando a Valdivia y diciendo: “deja de hablar, ¿hasta cuándo?”.

González añadió que, en este contexto, la actriz y cantante le habría exigido a Valdivia que dejara de hablar sobre su hija, pidiéndole que “no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma…”. Esta información fue discutida en el programa Hay que decirlo de Canal 13, donde se le preguntó a Aránguiz sobre las supuestas amenazas. La panelista se mostró sorprendida ante la noticia, afirmando que no había proporcionado tal información y que no le “cuelguen muertos”.

Aránguiz continuó diciendo: “no tengo ni pruebas ni dudas” sobre la situación. También expresó su incertidumbre respecto a las amenazas, afirmando: “¿Amenazándolo? Yo no tengo idea. No tengo ni pruebas ni dudas. Si quiero contar algo, lo contaría yo. Entonces a mí no me cuelguen muertos que no son míos”. La situación ha generado un gran interés en los medios de comunicación y entre los seguidores de los involucrados.