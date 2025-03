Daniela Aránguiz revela ofertas políticas, pero descarta postularse a diputada a pesar de su confianza en ganar

La exmodelo y panelista de televisión, Daniela Aránguiz, ha revelado que ha recibido múltiples propuestas para incursionar en el ámbito político, específicamente para postularse como diputada. En una reciente entrevista en el programa Only Fama, Aránguiz fue consultada sobre su interés en convertirse en parlamentaria, a lo que respondió de manera contundente: “No”. Aclaró que considera que la política requiere habilidades específicas, afirmando: “Yo creo que uno tiene que tener dedos para el piano y sé que los políticos y la política juega mucho con los rostros de televisión para poder tener muchos votos y poder tener mucha gente y yo no puedo entrar en un ambiente que no conozco, que no es lo mío”.

En la misma conversación, el periodista José Antonio Neme le preguntó si había recibido ofertas políticas, a lo que Aránguiz respondió: “No una, sino muchas”. A pesar de su falta de interés en participar activamente en la política, la exmodelo admitió que disfruta de escuchar las propuestas que le hacen, indicando que le “sube el ego” que la consideren para tales roles. “Me juntó ahí en el café y dejo que me hablen, pero yo voy sabiendo que voy a decir que no”, agregó.

En otro programa, Sígueme, transmitido por TV+, Aránguiz expresó que si decidiera postularse, tendría confianza en su éxito electoral, afirmando: “Yo sé que gano”. Además, destacó su creencia de que podría desempeñarse mejor que muchas de las actuales diputadas, señalando: “Gano al tiro. Sé que podría ganar y quizás lo haría mucho mejor que muchas que están en ese lugar”.

La situación pone de manifiesto el interés que existe en el mundo de la política por figuras del entretenimiento, así como la percepción de Aránguiz sobre su potencial en un ámbito que ha considerado ajeno a su carrera profesional.