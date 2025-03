Excarabinera transforma experiencia de persecución en cortometraje para adultos, disponible en Arsmate

La ex carabinera Daniela Díaz ha transformado una experiencia intensa de su vida en un cortometraje titulado Proyecto Police: El robo millonario, que actualmente se encuentra disponible en Arsmate. Este corto cinematográfico, que tiene una duración de 30 minutos, no solo es un proyecto personal, sino que también involucra a un elenco compuesto por ex policías y creadoras de contenido.



Desarrollo del cortometraje

La idea para el cortometraje surgió en enero y rápidamente se materializó. Daniela Díaz no solo actúa en el filme, sino que también se encargó de la producción, el guion, la dirección y la selección del elenco. Para dar mayor autenticidad a la narrativa, reclutó a Javiera Maureen y Victoria Monsalve, ambas ex cabos segundos de Carabineros, quienes se unieron a ella en el Proyecto Police. Además, el equipo se amplió con la participación de otras 14 creadoras de contenido de Arsmate, quienes asumieron diversos roles en la trama, incluyendo los de antagonistas.

Aspectos técnicos del rodaje

El cortometraje fue realizado con el apoyo del director audiovisual Juan Carlos Mourgues, quien lideró un equipo de tres realizadores. En cuanto a los aspectos técnicos, Daniela Díaz explicó: “Utilicé una cámara Sony FX 3, algunos lentes de cine, una osmo pocket 3 y un drone para tomas aéreas de la persecución. Para la iluminación, empleamos luces led y reflectantes. El audio se registró con un micrófono Rode de ambiente”.

Guion basado en experiencias reales

El guion del cortometraje, que consta de cinco páginas, se basa en el conocimiento de Daniela Díaz sobre las persecuciones policiales. Ella mencionó: “No quería agobiar a las participantes con largos diálogos y se les dio espacio para que improvisaran a gusto”. La trama gira en torno a un asalto a una empresaria en su hogar, donde un grupo de criminales intenta robar dinero y castigar a la víctima. Sin embargo, el enfoque de la historia se desplaza hacia la acción entre las policías y las ladronas, haciendo que el botín pierda relevancia. Este concepto se relaciona con el término “MacGuffin”, acuñado por Alfred Hitchcock, que describe un objeto que no tiene importancia real en la trama, en este caso, el dinero.

Locación y rodaje

El rodaje se llevó a cabo en un recinto de descanso en Buin, elegido por Daniela Díaz debido a la necesidad de un lugar cerrado, ya que se utilizaron armas de juguete y se quería evitar confusiones. El espacio contaba con una piscina, donde se filmó parte del asalto, una cancha de fútbol que se utilizó para las escenas de persecución y una amplia habitación que simuló ser una comisaría. Para las escenas de persecución, se emplearon dos camionetas que pertenecían a las creadoras de contenido.

El rodaje se completó en un tiempo de ocho horas, seguido de un proceso de edición y postproducción que tomó solo dos días. Los interesados en visualizar el cortometraje pueden acceder al perfil de Arsmate de Daniela Díaz, donde está disponible por un costo de 10 dólares.