Allanamiento en Maipú interrumpe despacho de periodista con inesperados piropos de detenidos

Durante la mañana de este martes, la periodista Daniela Muñoz, quien trabaja como notera en el matinal de CHV, se dirigió a la comuna de Maipú para informar sobre un allanamiento llevado a cabo por Carabineros en varias viviendas, lo que resultó en la detención de varias personas. Mientras realizaba su cobertura en el lugar, su despacho fue interrumpido por unos gritos provenientes de un carro de imputados. “¿Me están gritando a mí o qué? ¿Desde el carro de imputados? No lo puedo creer”, expresó la joven comunicadora, lo que generó intriga entre los presentadores en el estudio de Contigo en la mañana.

Al ser consultada sobre el contenido de los mensajes que había recibido, Dani decidió no reproducir lo que le estaban diciendo. “No voy a reproducir lo que me están diciendo”, aclaró, añadiendo que le daba vergüenza. Ante la insistencia de sus colegas, confesó: “Es que me da vergüenza”. La periodista fue interrogada por Andrea Arístegui, quien le preguntó si los gritos eran insultos. “No, puros halagos. Halagos desde el carro de imputados. Me acaban de gritar algo. Me dio vergüenza”, respondió Dani, mientras la cámara enfocaba a uno de los delincuentes detenidos.

El presentador Julio César Rodríguez comentó sobre la situación, indicando que “están súper preocupados los detenidos”. Según información obtenida por La Cuarta, el desconocido que le gritó a la periodista le lanzó el siguiente piropo: “Mijita rica”.