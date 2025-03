Daniella Campos responde con furia a comentarios de Camila Andrade sobre su trayectoria en concursos de belleza

La exMiss Chile Daniella Campos vivió un intenso momento en el programa Zona de Estrellas (Zona Latina), tras comentarios de Camila Andrade que fueron interpretados como un desdén hacia su trayectoria en certámenes de belleza.



Contexto del incidente

El episodio que desató la controversia tuvo lugar durante la última emisión de La Divina Comida (CHV), donde Andrade recordó su participación en Miss Mundo 2013, en la que no logró avanzar más allá de la primera ronda. Durante la conversación, el chef Carlo Von Mühlenbrock mencionó que la mayor exponente chilena en dicho certamen había sido Daniella Campos, quien en 1998 alcanzó el cuarto lugar, uno de los logros más significativos para el país en esta competencia internacional.

Reacciones al comentario

La mención de Campos fue recibida con bromas por parte de Andrade y Jani Dueñas, quien es la voz en off del programa. Andrade comentó: “Parece… ¡Es que yo soy de otra generación, poh Carlos!”, a lo que Dueñas respondió: “¡Te fuiste a la prehistoria!”. Andrade continuó con la broma, diciendo: “¡Recoge ese carnet, que está ahí abajo!”.

Estas palabras no fueron bien recibidas en el panel de Zona de Estrellas, donde se consideró que el episodio representaba un desaire innecesario hacia Daniella Campos.

La respuesta de Daniella Campos

Visiblemente molesta, Daniella Campos no tardó en responder con firmeza. En un tono irónico, replicó: “¿Qué le podría responder a una señorita que no salió ni en el último lugar del concurso?”. Posteriormente, se levantó, miró fijamente a la cámara y lanzó una contundente frase: “¿Señora, usted me encuentra vieja a mí? ¿Estoy muy vieja? ¡Oye, Camila Andrade, yo voy a esta edad al Miss Mundo y te saco la cresta igual!”.